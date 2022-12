Urettferdige soner er uholdbart

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Det ligger mye penger i kanaliseringspolitikken, og for noen er det fryktelig dyrt å ligge i feil sone. For dem som har arealer hvor det ikke ligger til rette for kornproduksjon, kan det være hundretusenvis av kroner i forskjell på hva ellers like bruk får i areal- og kulturlandskapstilskudd.

Spørsmålet har vært aktuelt i årevis, men nå er det bevegelse. Bondelaget har årsmøtevedtak på at tilskuddssoner skal inn i arbeidet med neste næringspolitiske program, som skal i gang til sommeren.

Dette er ikke noen enkel sak i medlemsorganisasjonen, og det er lett å forstå. På samme måte som det finnes gårder med bratte, høytliggende jorder i kornsonene, finnes det gårder med flate, godt arronderte jorder i mildt klima på Vestlandet.

Et mer finmaska system, som kanskje går helt ned på teignivå, kan føre til at enkelte bruk får mindre. Tilhengerne av endring sier alltid at det vil de ikke, men det finnes en motpart i jordbrukspolitikken. Det kan bli vanskelig å forsvare ulempetilskudd over tid, dersom det beviselig ikke er noen ulemper.

Likevel bør noe gjøres: Også dagens system er urettferdig, og det er bruk med reelle driftsulemper som får mindre tilskudd enn bruk med bedre forhold.

I dag har vi opptrappingsvedtak, og løfter fra politikere om at bondens inntekt skal jamnstilles med andre grupper. På samme måte som enkelte produksjoner trolig må løftes mer enn andre, kan vi løfte bruk som kommer dårlig ut i dagens kanaliseringspolitikk, uten at vi må redusere overføringene til dem som kommer godt ut. Det vil i alle fall være lettere enn å måtte redusere tilskuddene.

Fjernes det penger på bunnlinja i driftsplanen, blir det vondt. Det ville vært en enda vanskeligere sak i Bondelaget.