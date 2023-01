Ulvetid i retten

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Januar er normalt tid for ulvejakt i Norge, noe som er helt nødvendig for å unngå at bestanden skal gjøre enda mer skade på beitenæringa og jaktutøvelse. Natur- og dyrevernere har i mange år klaget på ulvejakta, og i år fikk de Oslo tingrett til å gi en midlertidig forføyning. Det betyr et forbud fram til spørsmålet er avgjort i retten.

Selv om det er midlertidig, er det verdt å merke seg at tingretten skriver at de er enige med vernerne i at fellingsvedtaket ikke fremstår som om det er riktig rettsanvendelse.

De tre revirene det gjelder er alle grenserevir, og siden vi i alle fall foreløpig anerkjenner Sverige som en suveren stat, er söta bror allerede godt i gang med å felle de relevante ulvene på svensk side.

Stansen i jakta er likevel et viktig spørsmål: Rovviltforliket fra 2011 var en avtale mellom aller partier som da satt på Stortinget, fra Frp til SV. Naturvernerne mener forvaltningen de legger opp til ikke er er i tråd med naturmangfoldloven. Her kan de prinsipielt ha rett, det er fullt mulig for politikere å fatte vedtak som er i strid med eksisterende lovverk. Staten tapte i fjor, både i tingretten og lagmannsretten.

Det er likevel verdt å minne om at naturmangfoldloven legger vekt både på at menneskelig aktivitet og kultur skal vektlegges, og at forutsetningen for fellingsvedtak skal være at bestandsmålene, vedtatt av Stortinget, er nådd. Ulven ligger over dette bestandsmålet.

Annonse

Hvem som har rett skal avgjøres av Høyesterett i april. Slik er statsforvaltningen vår den dømmende makten skal sikre at de lovgivende og utøvende ikke bryter med loven.

Dersom Høyesterett kommer fram til at forvaltningen Stortinget legger opp til er ulovlig, må Stortinget endre loven. Dersom vi skal ha en ulvebestand i landet, må den forvaltes. Det krever at vi må forvalte bestanden, også innenfor sona.

Les også: Tingrettsdommer vurdert som habil i ulvesak