Ulovleg og giftig brenning

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Ikkje alt var betre før, det er berre å høyre på artisten Tønes når han syng om sankthans 1987. «Onkel Kåre kom med traktor og hengar. Du skulle sett det bålet. Etter eit par eksplosjonar, sa Kåre: Kom nærare, de må berre grilla. Når sant skal seiast, var det mykje inne i den haugen, det ulma og det brann», syng Tønes blant anna.

Dette var i 1987, og tidene har heldigvis endra seg til det betre, også når det gjeld bålbrenning.

Dessverre har det vore tradisjon for å kombinere bålkos med avfallsbrenning på norske sankthansbål. Mange har nytta den lokale midtsommarfesten med bålbrenning til å kvitte seg med skrot, etter å ha rydda i uthus, garasjar, løer og på loft. Dermed har gamle møblar, malt og impregnert rivingsavfall, plaststolar, klede, madrassar, bildekk og mykje anna skrot, hamna på bålet. Alt dette er både farleg og forbode.

Ufullstendig forbrenning av organisk materiale fører til utslepp av ei stor gruppe kjemiske bindingar, PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner). Nokre av desse er giftige, arvestoffskadelege eller kreftframkallande. Bålbrenning er den verste tenkelege forma for ufullstendig forbrenning,og slepp ut store mengder PAH.

USA sitt miljøvernbyrå har, i samarbeid med New York States helse- og miljøverndepartement, målt mengde og type kjemikaliar i røyken, frå tønner kor det blir brent søppel. For nokre av kjemikaliane som blei målte, skapar ein like mykje luftforureining ved å brenne ti kilo søppel, som eit moderne avfallsanlegg gjer når det brenn 40 tonn søppel.

Forureiningslova inneheld eitt generelt forbod mot å brenne avfall, utanom i spesielle forbrenningsanlegg. Ein kan få bot, og i tillegg inndraging av vinninga ein oppnådde ved å ikkje levere søpla til eit avfallsmottak. I dei mest alvorlege tilfella kan ein også bli dømt til fengsel.

Songen til Tønes er god underhaldning, men det er berre reint trevirke som skal på bålet, frå 16. september til 14. april. Ein kan også tenne bål i perioden 15. april til 15. september, der det openbert ikkje kan medføre brann.