Trøbbel for tallgrunnlag og eksistens

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Budsjettnemnda for jordbruket (BFJ) har levert stygge grunnlagstall for jordbruksforhandlingene, uten at det var en overraskelse. Det er også slik at tallene ikke speiler alle kostnadene og at den økonomiske situasjonen for mange er langt mer alvorlig.

Oppstyr rundt tallmateriale startet for alvor i februar i fjor, da Lesja og Sandnes Bondelag gikk ut i Bondebladet og mente tallene fra BFJ gav et kunstig godt bilde av inntektsutviklingen. Fellesbegrepet vederlag til arbeid og egenkapital, innebærer at utgifter til kvote- og jordleie, til sammen over en milliard kroner årlig, ikke blir trukket fra inntekta.

På få måneder eskalert misnøyen til et bondeopprør, som blant annet førte til at Solberg-regjeringa satte ned et ekspertutvalg for å beregne bondens arbeidsvederlag, adskilt fra vederlag til kapital. Arbeidet er omfattende, og det er først i juli at Grytten-utvalget skal legge fram forslag på hvordan næringsinntekter i jordbruket bedre kan sammenlignes med lønn fra arbeidstakere, slik at bonden kan måles på inntektsnivå fremfor inntektsutvikling.

Samtidig har et marked i sjokk gjort det uhyre vanskelig for BFJ å spå hva gjødsel og kraftfôr vil koste fremover. Blant annet mener FK Rogaland Agder at de kan ha bommet på kraftfôrprisen med mellom 2,4 og 12 prosent (!). I kroner kan det utgjøre fra 200 millioner til én milliard kroner for bøndene.

Hele framtida for norsk landbruk avhenger nå av at regjeringa dekker inn det som er nødvendig. Bondelagsleder Bjørn Gimming har et godt poeng når han sier at det til syvende og sist ikke handler om hvilken teknikk vi bruker for å finne tall, men om politisk vilje til å bruke penger på norsk matproduksjon.

Nå gjelder det for regjeringa å lytte, særlig for statsrådene Sandra Borch og Trygve Slagsvold Vedum, og sørge for å gi bønder en rettferdig inntekt for den svært viktige jobben de gjør.

