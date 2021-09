Tid for å holde ord

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Vi har fått et valgresultat der alt ligger til rette for å sende landbrukspolitikken i en ny retning. I skrivende stund er det ikke avklart om det blir to eller tre partier i regjeringa, men Arbeiderpartiet, Sp, Rødt og SV har alle vært tydelige på at de vil tette inntektsgapet.

Ap-nestleder Bjørnar Skjæran har i Bondebladet omtalt vilkårene til mange bønder som “sosial dumping”. Og Ap gikk til valg på “å ta fatt på inntektsgapet så det monner”. Når partiene som har vært mest opptatt av landbruk i valgkampen nå har flertall, ligger alt til rette for å levere løftene.

Det er ingen tvil om at det vil koste dyrt. Christian Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse, sier i denne avisen at bøndene bør kunne håpe på et inntektsløft neste jordbruksoppgjør, dels gjennom vesentlig høyere budsjettoverføringer. Smedshaug antyder et milliardløft til bøndene, og begrunner dette med at partiene har lovet så mye. Ikke minst SV og Sp, som samla sett stiller mye sterkere enn forrige gang de var i regjering med Ap.

Mange i næringa har ikke tid til å vente særlig lenge på at løftene skal innfris. Neste jordbruksoppgjør kan bli avgjørende. Høy kostnadsvekst, uten muligheter til å justere prisene til varemottaker, gjør situasjonen prekær. En uke før valget slapp SSB tall som viste at om lag hvert sjette norske gårdsbruk er blitt lagt ned siden 2010. Uten en helt ny politikk, vil avgangen kunne eskalere. Fryktelig mange båsfjøs tikker mot deadline i 2034, og kravet som skal ivareta dyrevelferden, vil koste mange milliarder. Det krever en kraftig investeringspakke, og økt investeringstilskudd er noe samtlige av de rødgrønne har lovet i valgkampen.

I tillegg til budsjettmidler og investeringsmidler må en ny regjering også ta andre grep for å sikre markedsadgang ved å forbedre tollvernet. Alle partiene på rødgrønn side er enige om at det er nødvendig. De er også enige om at dagligvarekjedenes makt og inntjening må begrenses.

Landets nye retning har nå muligheten til å bygge optimisme og forutsigbarhet i næringa. Dette kan gjøres gjennom rammevilkår som sikrer at vi fortsatt har yrkesutøvere som kan dyrke jord, avle dyr og høste trygg mat over hele landet. Det er både god klimapolitikk, god distriktspolitikk og god beredskapspolitikk.