Støtt opprøret, men stå sammen

Fem bønder har sparket i gang #Bondeopprør21 på Facebook og ikke uventet fått solid oppslutning. Budskapet til aksjonsgruppa er at man ikke kan ikke leve med en utvikling der jord, bønder og alt som er grobunn for framtidig, trygg norsk mat brytes ned på grunn av at inntektsnivået ligger langt bak andre yrkesgrupper.

Sakens kjerne er at inntektstallene som årlig presenteres av Budsjettnemnda for jordbruket beregner et samlet vederlag for bøndenes arbeid og egenkapital. Gjennom oppslag i Bondebladet har flere tatt til ordet for at det er på høy tid å skille to tingene, for å kunne speile det faktiske inntektsnivået. Når færre bønder skal produsere mer mat enn før, øker ikke bare nivået på investeringer, men også utgifter til leie av jord og melkekvoter. Argumentet er at utleie og innleie ikke lengre er et nullsumspill, når pengene flyttes ut fra den aktive delen av næringa.

Tor Jacob Solberg er en av dem som fronter opprøret. Han er en solid motivator som skjønner kraften i sosiale medier og han deler flittig sine tanker når han tar kveldsrunden i fjøset. Skiptvet-bonden har bygget opp gården fra nærmest ingenting, men mener den blir vanskeligere å leve av som heltidsbonde for kommende generasjoner. Frykten for fremtidig rekruttering til et lavtlønnsyrke er berettiget. Høy kostnadsvekst uten kompensasjon gjør at mange nå er presset til det ytterste. Solberg har selv uttalt at han vurderer å gi seg med økomelk på grunn av dårlig lønnsomhet.

En mer rettferdig betaling til primærleddet er lett å stille seg bak. Alle som ønsker et levedyktig norsk landbruk bør støtte opp om #Bondeopprør21, og bidra til å spre dette budskapet til til vanlige folk og våre politikerne. Det er hit energien og engasjementet må rettes. Ingen er tjent med dabatter som splitter næringa, på tvers av faglag og organisasjoner, eller en kamp for og imot samvirke. Slik splittelse vil være noe alle bønder taper på, uansett hva de produserer.