Smertefull rasjonalisering

Nedleggelsen av Norturas slakteri på Otta er en tøff beskjed å få for bøndene, ansatte og andre som lever av ringvirkninger fra hjørnesteinsbedriften i bygda. Det er sterkt beklagelig at resultatet blir lengre dyre­transport, i en tid hvor kortreist mat og dyrevelferd får stadig større oppmerksomhet i befolkningen. Bøndene i Gudbrandsdalen skal ha honnør for mobiliseringen som ble satt i gang. At det vil forsvinne Nortura-bønder sammen med slakteriet, er en forståelig konsekvens.

Avgjørelsen om å legge ned eller å drifte videre på Otta, er tatt med utgangspunkt i framtida for hele Nortura. Da er det nødvendig å løfte blikket. Regnskapene i konsernet har i lengre tid speilet en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av kostbar distribusjon og svekkede markedsandeler.

Gilde og Prior taper i konkurransen i dagligvaremarkedet med kjedenes egne merkevarer (EMV). Av hver hundrelapp nordmenn i dag bruker på kjøtt eller egg i butikken, går over 40 kroner til EMV. Som Bondebladet skrev i mars, har dette tallet økt med 31 kroner på 15 år. Slike omveltninger i forbruksmønstret skviser hele industrien Nortura har bygget opp.

Den eneste måten Nortura kan komme til hektene på, er å bedre konkurranseevnen – for å stå sterkere i møte med kjedene, og mot private slakterier, hvor det allerede er tatt strukturelle grep.

Det er styrets ansvar å endre kurs når rammevilkårene endrer seg, og Nortura har med mandat fra årsmøtet varslet at det må gjøres innsparinger i milliardklassen i løpet av få år. Situasjonen på Otta viser at ledelsen kunne ha vært tydeligere på hva slags konsekvenser som tvinger seg frem med slike innsparinger.

Når sviktende konkurranseevne står i fare for å velte hele kjøttsamvirket, er nok distriktspolitikk en oppgave som må hvile på politikerne. Norturas oppgave er å sikre mottaksplikt og forsyning, og sikre en best mulig utbetalingspris til bonden. Hva vil skje med utbetalingene fra de private slakteriene den dagen Nortura eventuelt forsvinner?