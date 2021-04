Skivebom fra Høyre

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Dyrevernalliansen og Bondebladet er ikke alltid enige, men i spørsmålet om å importere kjøtt produsert under forhold som strider med norsk lov, er vi det. Slakterigodkjenningen for importkjøtt sier ikke noe om hvordan dyra har det i fjøset.

Utenlandsk ­svinekjøtt er ofte produsert under forhold som ville ført til politianmeldelse og bøter for norske bønder. Det gjelder f.eks. ved kastrering av smågris uten bedøvelse, halekupering og fiksering av purker, eller at det mangler rotemateriale og strø i bingene.

Dette er en godt bevart hemmelighet for norske forbrukere at det importerte svinekjøttet som selges på Rema, Kiwi eller Coop, er produsert under forhold som strider med norsk lov.

Mange synes nok det er eksotisk å velge seg en utenlandsk spekeskinke, og at den smaker ekstra godt. Men det er ikke sikkert kosen hadde vært like god, om denne informasjonen var allment kjent. Kjedene kan imidlertid fritt selge kjøttet uten å opplyse om at produksjonsformen strider med kravene til dyrevelferd Norge.

I denne avisa har vi spurt hvordan de ulike partiene stiller seg til praksisen. Alle partier bortsett fra Høyre gir tydelige tilbakemeldinger om praksisen. Høyre mener derimot at det vil være en vanskelig for butikkjedene å opplyse om dette. De vil heller sende et “signal til EU om å bedre dyrevelferden”, slik at kjedene skal slippe bryderiet med å avdekke og merke uakseptabel praksis.

Kjære Høyre. Dette er ikke vanskelig. Det er mulig å google seg frem til hvilke lover og regler som gjelder i EU. Hvis et land ikke har påbudt at grisen skal ha rotemateriale, løsdrift eller bedøvelse under kastrering, har den neppe det. Grunnen er åpenbar. Løsdrift, bedøvelse og rotemateriale gir ekstra kostnader. Derfor blir den norske bonden utkonkurrert når vi har ulike regler for norsk og importert kjøtt.

Om vi mener alvor med dyrevelferd må det være likegyldig hvor dyret lever. Vi kan ikke tillate import av kjøtt som er produsert på en måte som bryter med norsk lov.