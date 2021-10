Sårbar forsyningssikkerhet

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Denne høsten har vist oss hvor sårbar forsyningssikkerheten kan være i et globalt marked, om en serie hendelser oppstår på samme tid. Senvirkningene etter koronapandemien har ført til sterk prisvekst på veldig mange varer, når det igjen skal produseres for fullt. Bøndene har merket det mest på mineralgjødsel, som kanskje er verdens viktigste handelsvare.

Økt pris på gjødsel kommer som følge av høye priser på hvete og mais på verdensmarkedet. Prisene stiger fordi etterspørselen etter mat stiger. AgriAnalyse hevder Kina har gått fra å importere 25 millioner tonn kornprodukter i 2019/2020, til å importere 60 millioner tonn i år. Noen av verdens største korneksportører sliter også med tørke. Ifølge tall fra FN vil USA, Canada og Kasakhstan levere 29 millioner tonn mindre korn enn ventet.

På samme tid rammes energimarkedet av forsyningskrise. Prisen på naturgass har skutt i taket som følge av tørt og vindstille vær i Europa og en påfølgende frykt for en kald vinter. Det påvirker gjødselindustrien, siden naturgass er den viktigste innsatsfaktoren i produksjonen av kunstgjødsel. Produsenter som BASF, YARA og CF Industries, har stengt ned store deler av sin produksjonskapasitet. På samme tid har også en tropisk orkan ødelagt store ammoniakkfabrikker i USA. Som Bondebladet omtalte 9. september tar det gjerne flere år å få igang denne type produksjon i nye fabrikker.

Den siste dårlige nyheten kom fra Kina 28. september da landet stengte for eksport av fosfor fram til juni neste år. Kinesisk fosforproduksjon utgjør 30 prosent av verdenshandelen, og landet kutter i eksporten for å ha det de produserer selv. Det er vanskelig å klandre Kina for avgjørelsen om å sørge for sine egne innbyggere.

Mangel på kunstgjødsel vil gi økte priser på mat og ramme neste års avlinger. I denne avisen kan du lese advarselen fra Arne Bardalen i Nibio, som har forfattet rapporten «Norsk matsikkerhet og forsyningsrisiko». Han poengterer at Norge er kjøpekraftige i det globale matmarkedet, men det forutsetter at andre kan produsere, og er villig til å selge. Og at transportsystemene og teknologien fungerer. Alle disse forutsetningen kan i verste fall svikte, til og med samtidig.