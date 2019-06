Rystende avsløringer

Bildene som ble servert på NRK Brennpunkt forrige uke var jævlige. Vi ble kvalme, og føler oss fortsatt uvel av den brutale behandlingen dyra ble utsatt for. Vi er fortsatt sinte av kommentarene som falt fra bøndene som ble filmet.

Regelbrudd hører like lite hjemme i landbruket som andre steder. Disse bøndene skal etterforskes og straffes, men den jobben er opp til politi og rettsvesen. Næringa må sørge for at slike holdninger til produksjonsdyr lukes bort.

De som har laget dokumentarfilmen har avslørt overgripere, men samtidig etterlatt et inntrykk av at dette er standarden i norske fjøs. Det er ikke sant. Dokumentarskaperne er aktivister, og skyr ingen midler for å ta en produksjon og et system de ikke liker.

Biologiske produksjoner kan være tøffe å se for uinnvidde. Den foregår ikke slik den gjerne fremstilles i reklamen. Markedsavdelingen til Nortura må ta en del av ansvaret for hvordan folk tror husdyrproduksjoner foregår, fordi de velger å lage reklamefilmer med bønder som bærer rundt på grisene sine og koser med dem. De bildene har like lite til felles med norsk svineproduksjon som de graverende tilfellene vi fikk se i dokumentaren.

Det er viktig å fortelle historien som ikke ble fortalt på tv. Den sier at den store majoriteten av norske svinebønder har respekt for sine dyr. De bedriver ikke dyremishandling. Husdyrproduksjon er lite glamorøs og kan tidvis være brutal, men om NRK hadde villet fortelle hele sannheten, hadde vi sett dyr som ikke lider eller utsettes for unødvendige påkjenninger. Vi hadde sett syke dyr som behandles i tide, og at de både avlives og kastreres i tråd med regelverket.

Det er trist for alle i landbruksnæringa at NRK unnlater å fortelle denne delen av historien. Det er trist at tilliten til hele den norske svinenæringa faller som en stein, på grunn av de grove bruddene på dyrevelferds­loven. Næringa har nå en omfattende jobb foran seg med å gjenreise tilliten. •