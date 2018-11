Planteimportørar sit med stort ansvar

Mange planteimportørar har for liten kunnskap om både regelverk og truslar mot norsk plantehelse, viser undersøkingar som Matilsynet har gjennomført. Mange av plantene som blir importert, blir ikkje godt nok kontrollert før dei blir tekne inn i landet.

Funna blei gjort i eit nasjonalt tilsynsprosjekt, der formålet var å sjekke om planteimportørar etter­lever regelverket, opplyser Mattilsynet. I løpet av prosjektet, som blei gjennomført i 2017, blei det ført tilsyn med 265 importørar av planter, potet og tre.

Mattilsynet konkluderer med at mange importørar ikkje har god kontroll av plantene dei importerer. 68 prosent av importørane hadde eitt eller fleire brot på regelverket. 58 prosent av importørane hadde manglar relatert til mottakskontroll, og 25 prosent av dei hadde manglar relatert til kompetanse.

Importen av plantemateriale er veldig stor etter tørken, og det er høg risiko for at det kan følgje med bakteriar, virus, soppsjukdommar og insekt. Om desse blir spreidd, kan det kan få alvorlege følgjer for den gode plantehelsa vi har her i landet.

Regelverket for import av planter og andre smittebærende emne blei revidert i 2016. Importørar og produsentar har no eit større ansvar for å hindre introduksjon av alvorlege planteskadegjerarar.

Mattilsynet meiner at mange importørar har innført tiltak og rutinar for å etterleve dei nye import­reglane. Men tilsynet viser også at det må gjerast meir. Grossistar, kjeder og importørar har ikkje nok kunnskap om regelverk, skadegjerarar, vertsplanter og symptom. Dette må dei bli betre på.

Importørane skal ha ansvar for plantene, i tillegg må Mattilsynet gjennomføre informasjonstiltak og hyppige kontrollar. Slike tiltak vil koste pengar, med det har vi råd til. Vi kan ikkje gamble med den gode plantehelsa vår.