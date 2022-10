Nortura tar matsvinn på alvor

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Matsentralen i Norge «reddar» store mengder mat som elles ville blitt kasta. Sentralen samarbeider med over 480 ideelle organisasjonar som hjelper til med å omfordele overskuddsmaten dei samlar inn.

Likevel viser ein fersk rapport frå Green House og Framtiden i våre hender at det skjulte matsvinnet ser ut til å vere minst like stort som det registrerte matsvinnet. Rapporten ser på kva for etande produkt som ikkje blir etne, og som heller ikkje blir definert som svinn.

Dette gjeld til dømes korn som kunne blitt menneskemat, verpehøns som blir til asfalt og lever og lunger som blir til pelsdyr- og kjæledyrfôr. Vi kan med god grunn ete meir lever og lunger, men det er ikkje gjort over natta å få meir av dette inn i pølser og andre produkt, eller å få folk til å ete meir hønsefrikasse og kjekjøt.

Det tar også tid med ei lov om matkasting, sjølv om det er politisk vilje for ei slik lov. Allereie i 2017 var sju av ni politiske parti for ei lov, og same år vedtok Stortinget at ei lov skulle greiast ut.

Frankrike fekk matkastelov i 2016. Lova rettar seg mot heile verdikjeda. Det er til dømes påbod for daglegvarebutikkar på over 400 m² å tilby avtale om overskuddsmat til organisasjonar. Lova skal førebyggje kasting av mat, og overskotsmat skal bli gitt vekk eller tilarbeida. Erfaringar frå Frankrike og andre land bør vere til hjelp for den norske regjeringa med arbeidet rundt matkastelov.

Nortura har i sin nye bærekraftstrategi forplikta seg til å kutte matsvinnet frå eigen industri med i alt 80 prosent fram til 2030. Selskapet reduserte svinnet med totalt 19 prosent i fjor, og samla reduksjon sidan 2017 er på 41 prosent.

Bondebladet besøkte nyleg Nortura Sarpsborg som arbeider kontinuerleg med å betre heile prosessen i fabrikk, snarare enn å fokusere på matsvinn som ei eiga sak. Det har gitt svært gode resultat og er eit eksempel til etterfølging.

