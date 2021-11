Mattilsynet må få meir midlar

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

NRK har snakka med fleire inspektørar som er lukkelege over å ha slutta i Mattilsynet. Det som skjer, er «katastrofalt for dyra», meiner fleire. Mattilsynet kan ikkje prioritere dei verste dyreholda lenger. Tilsynet må prioritere mellom dei verste og dei aller verste, dette gjeld både kjæledyr og produksjonsdyr, forklarer veterinær og tillitsvalt, Britt Helene Villand Lindheim.

Hundrevis av meldingar blir lagde bort, anten etter ein telefon eller utan nokon som helst oppfølging. Slik kan vi ikkje ha det. I Dyrevelferdslova, paragraf fem, står det:

«Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet.»

Det er klart at Mattilsynet må gripe inn når alarmen går, men då må jo tilsynet ha nok ressursar til å kunne vurdere varselet grundig, elles blir jo varslinga berre ein vits.

Det er liten tvil om at den anonyme varslinga, ofte blir misbrukt. Mattilsynet må sortere alle bekymringsmeldingane, før dei sterkaste meldingane blir sende vidare i systemet. Det må vere tidkrevjande og vanskeleg arbeid, men med nok ressursar hos tilsynet, må det vere mogleg å luke ut useriøse meldingar, slik at dei viktige blir prioritert.

Eit velfungerande Mattilsyn er viktig. Dei siste åra har tilsynet blitt prega av Solberg-regjeringas såkalla avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Det har ført til nedbemanning; frå 2016 til 2020 blei talet på årsverk redusert med cirka 15 prosent.

Under høyringa om statsbudsjettet for 2022 blei ressurssituasjonen teke opp av både Tine og Veterinærforeninga. Sistnemnde ber om meir pengar til Mattilsynet, kor 15 prosent av foreningas medlemmer arbeider.

Mattilsynet er garantisten for at vi produserer mat og næringsmiddel her i landet. Dei har eit omfattande ansvarsområde – frå dyrevelferd til smittesporing og mattryggleik. Tilsynet må få høgare prioritering og meir midlar i statsbudsjettet.