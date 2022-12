Mattilsynet er avhengig av tillit

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Maten vi spiser skal være trygg å spise, og husdyra våre må sikres god dyrevelferd. Mattilsynet, som har fått den viktige oppgaven med å kontrollere begge deler, er avhengige av at både forbrukerne og produsentene stoler på dem.

I høst har Bondebladet hatt på trykk flere artikler der det har vært grunn til å spørre om vedtakene Mattilsynet har gjort har vært proporsjonale i forhold til regelbruddene.

Ammekuprodusent Ole Reidar Lilleøien på Tynset har fått forflytningsforbud for 200 storfe fordi en del av dem mangler øremerker, og Mattilsynet mener dyra hans ikke er sporbare. Selv om DNA-tester Biobank har fått utført, viser at Lilleøien har tilfredsstillende oversikt over dyra, nekter Mattilsynet bonden å sende dyra til slakt. Hvis ikke tilsynet endrer standpunkt, vil den sannsynlige utgangen bli at dyra avlives og kjøttet destrueres.

Les også: Stevner staten etter ett år med forflytingsforbud

Vi har også skrevet om kloramfenikol-sakene, der veterinærer hadde gitt resept på en øyesalve, med det forbudte virkestoffet kloramfenikol, til et antall sauebønder. En veterinær vi intervjuet hevdet at Mattilsynet tolket EU-regelverket feil, noe fagdirektør Ole-Hermann Tronerud avviste i et innlegg i Bondebladet.

Annonse

Les også: Veterinær hevder Mattilsynet tolket regelverket feil

Les også: Feil om bruk av kloramfenikol på produksjonsdyr

Når vi har sett nærmere på vedtakene i flere av disse sakene, ser vi at Mattilsynet konsekvent velger å se bort fra det de berørte bøndene hevder. I flere saker har tilsynet krevd at bøndene avliver og destruerer mange flere dyr enn de dyra som faktisk har fått den ulovlige medisinen.

I det ett tilfelle hevdet bonden at han hadde brukt den ulovlige salven på ett dyr. Likevel ble vedtaket fra Mattilsynet at han skulle avlive og destruere 170 dyr. Hovedårsaken til tilsynets helt uproporsjonale krav var at bonden, ved en feil, hadde skrevet at han ga salven 11.12.20, og ikke 29.12.20, som var den datoen han fikk utlevert medisinen.

Når Mattilsynet gjør sånne vedtak, blir det som å skyte spurv med kanon. Det oppleves av næringa som lite rasjonelt og bidrar til å rive ned den tilliten Mattilsynet er helt avhengige av hos bøndene.