Mange kundar blir lurt i butikken

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Feil og villeiande merking av matvarer i norske butikkhyller er ikkje historie. I oktober 2021 svarte 41 prosent av respondentane i ei undersøking, at dei føler seg lurt på grunn av dårleg opprinnelsesmerking på matvarar. Dette gjeld til dømes storfekjøtt frå Afrika og kjøttdeig frå Tyskland. Kundane ser ingen skilnad, og det er fort gjort å bli lurt. Mattilsynet har tidlegare funne mykje feilmerking på ferdigpakka frukt, bær og grønsaker.

André N. Skjelstad (V) i Stortingets næringskomité vil ha tiltak mot dette. Han har utfordra landbruks- og matminister Sandra Borch på dette. Politikaren meiner at feil og dårleg merking får faktiske konsekvensar.

Bøndene er også opptekne av merking. Det er viktig for norske bønder og for bønder i mange andre land. Merkinga viser fram produkta, og norske bønder er stolte av produkta dei lagar. Det har dei all grunn til, produkta har høg tillit og mange er opptekne av å støtte norsk matproduksjon. Merkinga er på denne måten eit viktig bindeledd mellom produsentar og forbrukarar.

Prisane på daglegvarer gjorde eit nytt byks i februar. Kostnadsauken vil nok treffe andre land også, det er ikkje berre i Norge prisane går opp. Under pandemien auka omsetninga i norske daglegvarebutikkar nær svenskegrensa stort. Fleire forstod kor viktig det faktisk er med eigen matproduksjon.

No opnar grensene att, og Virke fryktar at handelslekkasjen til Sverige snart sprengjer nye grenser. Dei er spente på korleis kutta i sjokolade- og sukkeravgifta vil slå ut, men dei vil også ha ei nedtrapping av fleire særnorske avgifter. Då er det lite smart å oppfordre nordmenn til å handle meir i Sverige, slik direktør i Forbrukerrådet gjorde i NRK nyleg. Sjå heller nærmare på om det er reell konkurranse i norsk daglegvarebransje.

Annonse

Regjeringa bør finne meir fakta om grensehandelen, og kva tiltak som kan avgrense denne. Det er snakk om mange arbeidsplassar her i landet, i bondenæringa, i industrien og i daglegvarehandelen.

Les også: Vil ha lavere matpris

Les også: Dette spiste vi i koronaåret 2020