Maktmisbruk i butikkhylla

Dagligvarekjedenes egne merkevarer (EMV) øker på bekostning av kjente norske merkevarers plass i butikkhyllene. På side 24– 25 kan du lese et godt eksempel på hvordan det skjer. Smaken av Grimstad AS konserverer 8000 tonn grønnsaker i året. Fabrikken var tidligere eid av Gartnerhallen og har kontrakt med mange lokale produsenter som har levert til fabrikken i generasjoner.

Det meste «Smaken av Grimstad» produserer havner i kjedebutikkene, men ikke under deres eget merkenavn. Kjedene leier dem inn til å lage produkter med merkene Eldorado, Extra og First Price, i butikkhyllene er deres største konkurrent Nora. Selv om deres egne merker har vunnet flere tester, står de likevel for under to prosent av omsetningen. Årsaken er at det er få butikker som tar varene inn i hyllene.

Å skulle konkurrere mot andre produkter de selv produserer, bare under et annet merkenavn, er naturligvis en utfordring for fabrikken. Dagligvarekjedene vil alltid fremme sine egne varer, og vi kan ikke konkurrere på pris, sier daglig leder Jan Rommetveit til Bondebladet.

Trekløveret Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 hadde i fjor en samlet andel på 96 prosent av hele dagligvaremarkedet. De avgjør hva som skal være utvalget til forbruker, hva varene skal koste og hvor i landet, og hvordan varene blir produsert. Da dagligvaremeldinga kom på bordet i januar, var det en anerkjennelse fra politikerne om at kjedemakta påvirker rammebetingelsene til primærprodusenter og næringsmiddelindustri. Den nye regjeringa må nå ta jobben med å gjøre noe konkret med kjedenes maktmisbruk.

Det er kun kjedene som er tjent med å selge kopiprodukter til marginalt lavere pris. Alle andre taper. «Smaken av Grimstad» er et godt eksempel på hvordan EMV svekker innovasjon og produktutvikling i markedet, og hvordan det svekker inntekt og konkurransekraft til råvareprodusenter og industri. Den dagen originalen må kaste inn håndkleet, ender forbrukeren opp med et dårligere utvalg. Og hva skjer da med prisen på kopiproduktene?