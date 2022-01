Løsningen må på konto

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Forventningene om en snarlig kostnadsdekning for landets matprodusenter må innfris. Energikrisen tvinger nå mange til å legge om strategien for videre drift. Lavere produksjon og mindre avlinger kan bli en naturlig konsekvens av priseksplosjonen på nødvendige innsatsmidler som strøm, gjødsel, kraftfôr og rundballeplast.

Landbruket står nå i en krise som er mer akutt enn tørkesommeren 2018, men den er svært mye enklere å løse. AS Norge flommer over av likvide midler. Regjeringa kan sikre matforsyninga med et pennestrøk om den vil.

Landbruks- og matminister Sandra Borch bekreftet forrige uke at det vil komme en kostnadskompensasjon inneværende år. Men hva som kommer, og når utbetalingen vil skje, er ikke avklart. Bondelaget jobber for at den gjeldende strømpakka for husholdningene skal utvides til et månedlig forbruk på 20 000 kWh for landbruket. Det diskuteres også tiltak på gjødsel, for å treffe dem som ennå ikke har handlet inn til våronna. (NB: Lederen er skrevet til papirutgaven, med deadline 14. januar, red. anm.)

Les også: Klar med strømpakke til landbruket

Situasjonen er kritisk for mange bønder, og ingen bør så tvil om at faglaga har intensjon om å finne løsninger til beste for sine medlemmer. Hva som er rett strategi for å få en rask utbetaling er et dilemma. Omfattende tilleggsforhandlinger kan forsinke arbeidet i det ordinære jordbruksoppgjøret til våren, som kan bli historiens viktigste. Borch sa forrige uke at det blir et toveis løp, med kostnadskompensasjon for 2021-22, og forhandlinger for 2023.

Annonse

I påvente av en utbetaling truer selvforsyningsspøkelset. Vår evne til å brødfø befolkningen vil raskt gå motsatt vei av det Hurdalsplattformen legger opp til, om det ikke skjer en rask avklaring før våronna starter.

Det er bra at også brede riksmedier har fått øynene opp for likviditetsproblemene i landbruket og vier det oppmerksomhet på sine flater. Det er viktig å forklare hvilke forutsetninger landbruket har, og at bønder til forskjell fra andre næringsdrivende har fastlåste inntekter og flytende utgifter. Dette kan næringa og organisasjonene formidle bedre.