Lite nytenkning

Mange satte sin lit til at Grytten-utvalget skulle finne en god metode for å sammenligne inntekten til bonden med inntekten til lønnsmottakere, men mottakelsen fra næringa ble heller kjølig. Rapporten slår fast at næringsinntekt og lønn ikke kan sammenlignes direkte, og at det ikke er mulig å vedta en inntekt for bonden.

Utvalget gir en korrekt beskrivelse når de sier gårdbrukernes totale inntekt er minst på nivå med andre i samfunnet, men at det er lite av denne inntekta som kommer fra jordbruk. De erkjenner at dagens inntektsmål ikke fungerer, men de har heller ingen klare forslag til endring. Utvalget foreslår en hybridmodell, der totalkalkylen kombineres med faktiske skattedata, og at resultatet til de beste defineres som den faktiske inntektsmuligheten.

Utvalget har rett i at det ikke går an å garantere en inntekt uavhengig av resultatet i fjøs eller på åker, så forslaget er teoretisk interessant. Problemet er heller hvordan man hensyntar faktorer som markedsbalanse og nedbørsmengde.

Å beregne en kostnad for avkastning for egenkapital, som trekkes fra vederlag for arbeid, er ikke noe flertallet i utvalget ønsker. De mener «det vil være i strid med bedriftsøkonomisk tenkning». Landbruksøkonomisk strider det mot all logikk at en gårdbruker skal stille på jobb med gratis kapital i form av jord, husdyr, fjøs og maskiner.

Grytten-utvalget vil kostnadsføre kostnader til jord- og kvoteleie eller innleid arbeidskraft. Dette vil ha stor betydning for resultatet. Utleie og innleie nemlig ikke et nullsumspill, når stadig mer av disse leieinntektene flyttes ut fra den aktive delen av næringa.

Grytten-utvalget har definitivt ikke hatt noen enkel jobb, men rapporten gir ikke drahjelpen næringa hadde håpet på. Stortinget har bestemt at bønder skal ha inntekt på nivå med andre. Da kan ikke teknisk argumentasjon stå i veien for politikken. Når rapporten nå skal ut på høring, må våre folkevalgte evne å gjøre det utvalget ikke gjorde: Å se løsninger, ikke bare problemer.

