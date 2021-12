Lenge til våren

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Energikrisen gir sjokkregninger på innsatsmidler vi er avhengig av for å produsere mat. Bønder sliter allerede med å betale for gjødsla som er kjøpt inn til våren, og nå løper strømmålerne løpsk over hele landet. Energisparing er ingen enkel øvelse når belysning, ventilasjon og fõringsystemer må gå sin gang i landets driftsbygninger.

En strømpris som tidvis både er fem og ti ganger høyere enn normalt gir store utfordringer for alle. Bøndene er spesielt utsatt. Forrige uke ble det kjent at energikostnadene for Wiig gartneri og Miljøgartneriet på jæren har økt med 12 millioner kroner sammenlignet med i fjor. Resultatet er at ansatte mister jobben og produksjonsplaner legges på is.

På samme tid henter staten og vannkraftkommuner milliarder i ekstrainntekter fra strømmen. Ifølge Energi Norge, interesseorganisasjon for kraftnæringa, er det snakk om cirka 39 milliarder i økte inntekter mot lavprisåret 2020. Mot «normalår» som 2018 og 2019, er det snakk om 15 milliarder kroner. Det gir et handlingsrom til å avhjelpe både husstander og næringsliv.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) har vært tydelig på at hun vil gi bøndene trygghet og optimisme fremover. Men når kilowattprisen setter matproduksjonen i fare, holder det ikke å si at våren kommer nokså kjapt og vise til at strøm blir tema under jordbruksoppgjøret, slik Borch uttalte til Nationen 6. desember. Lovnader om penger i 2023 gir ingen trygghet, når både husdyr- og planteprodusenter må ha økonomisk førstehjelp for å holde hjula i gang.

Håkon Haug Laa i Buskerud Bondelag sier i denne avisen at ansvaret for situasjonen er politisk, side 6, og at det da er politikernes ansvar å rydde opp. Næringa står i sjakk matt når det er umulig å hente seg inn gjennom økte priser på varene bøndene produserer.

Oppdatert: Lederen er skrevet før regjeringas krisepakke for strøm for hustander ble presentert lørdag. Den pakken retter seg ikke spesifikt inn mot landbruket, men avhjelper noe av situasjonen for gårdens forbruk opp til 5000 kwh i måneden. Les mer i saken under.