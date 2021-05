Krav og forventning

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Forhandlingsutvalget har måttet tåle sterk kritikk for å være lite ambisiøse i kravet til jordbruksoppgjøret. Kritikken kommer både fra grasrota og landbrukets egne organisasjoner. Norsvin, Norsk Sau og Geit, Tyr, kornutvalgene og Gartnerhallen mener alle at kravet ikke er tilstrekkelig.

Selv om det legges opp til å reversere strukturelle grep, gi økt eierskap til produksjonsmidler og øke arealtilskudd, er oppfatningen at 48 700 kroner per årsverk ikke svarer til forventningene. Begrunnelsen er fjorårets forenklede forhandlinger, flere år med høy kostnadsvekst og at økende utgifter til gjeld, jord- og kvoteleie ikke speiles i tallene det forhandles med.

Bondeopprøret, som over 20 000 har signert på, synliggjør mange som er frustrerte over økte lån og dyrere innsatsmidler, med lav timebetaling. Historiene mange forteller, gjør det lett å forstå hvorfor folk kaster inn håndkleet og at utviklingen skremmer de unge vekk fra næringa.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes har rett i utsagnet om at det nå er en skjebnetid for landbruket, og at mange bønder nå står ved et veiskille. Samtidig må næringas forhandlere ri to hester samtidig, og forholde seg til hva som er mulig å få gjennomslag for.

Det er ikke slik at staten automatisk legger mer kroner på bordet bare fordi faglaga krever mer. Jordbruksoppgjøret er en balanseøvelse for å hente ut det som er mulig, uten å bryte internasjonale regelverk og handelsavtaler som legger rammer for tollvern, målpriser og innretting av budsjettmidler.

Bondeopprøret vil forhåpentligvis gi vind ryggen og påvirke utfallet av statens tilbud. Det gir muligheter for å få til en bedre avtale. Et brudd kan koste dyrt for landbruksminister Olaug Bollestad. Det siste hun og statsminister Erna Solberg trenger, er å få bøndene mot seg når KrF nå balanserer på sperregrensa inn mot valgkampen.

PS: Lederen er skrevet fire dager før statens tilbud ble kjent

