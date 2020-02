Kompensasjon på overtid

Tirsdag forrige uke gikk endelig et nesten enstemmig flertall for full erstatning til pelsdyrbøndene. Vedtaket som ble fattet er til forveksling lik forslaget Arbeiderpartiet, med støtte fra Sp, gikk inn for allerede da forbudet ble vedtatt i juni i fjor.

Det er lett å være enig med Geir Pollestad i at Stortinget burde latt pelsdyrbønda være i fred. Når Høyre, Frp og KrF først gikk med på å forby en næring de mener burde få drive videre, er det en skam at de ikke uten videre kunne love full erstatning.

Både MDG og Dyrevernalliansen har forsøkt å hindre vedtaket, og argumenterer med at næringen har tapt penger i noen år. De mener mange ville gått konkurs, og at de nå får en pakke som er bedre enn videre drift. Denne argumentasjonen bommer på to avgjørende punkter.

Det første er at ingen vet hvordan markedet for pels er om fem år. De store markedene er Russland og Kina. Om selv en svært liten andel kinesere får lyst til å kle seg i pels, ja da stiger prisene. Verken MDG eller Dyrevernalliansen er kompetente til å spå om dette. Det er trist å se at Dyrevernsalliansen forsøke å sabotere kompensasjon, når de har vunnet saken.

For det andre: Det er egentlig ikke relevant. Alle næringsutøvere tar en risiko på hvordan markedet utvikler seg. Det var ikke markedet som senket pelsdyrnæringa. Når Erna Solberg og Siv Jensen gikk med på å ofre denne næringa for å få Venstre med i regjering, må de også sørge for at staten tar regninga. KrF sluttet seg også til vedtaket, for å komme med i den samme regjeringen. De legger ikke ned næringa fordi de mener den er umoralsk, men for å sikre sin egen makt.

Det er et skammens vedtak for alle de tre partiene som stemte mot egen overbevisning, og det burde vært en selvfølge at de i det minste raskt sørget for full erstatning. At pelsdyrnæringa og deres støttespillere måtte kjempe med nebb og klør for å få den, bør henge ved de borgerlige politikerne lenge.