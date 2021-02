Klimaendringene vil prege hvordan vi driver landbruk over hele kloden. Det vil endre hva vi dyrker, hvordan vi dyrker, hva vi trenger av kompetanse og investeringer. Bønder vil kjenne det tett på kroppen, men hvis driftsgrunnlaget står i fare for å svekkes, gir det samtidig motivasjon for å kutte utslipp. Landbruket tar denne utfordringen på alvor.