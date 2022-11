Kjedene er for sterke

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Næringsminister Jan Christian Vestre vil ha forbud mot usaklig prisdiskriminering fra leverandører til dagligvarekjedene. Riktignok ser det allerede ut til å være forbudt i konkurranselovens paragraf 11, men det vil neppe skade uansett.

Verre er det at et slikt forbud vil ikke svekke dagligvarekjedenes forhandlingsposisjon mot leverandørene. Muligens vil det svekke Norgesgruppens dominerende stilling, men det gjør ingenting for å endre fordelingen av penger i verdikjeden mat i favør bonden.

Tvert imot, Bondelaget og Norgesgruppen er enige om at forslaget vil føre til mer EMV, dersom det vedtas. Kjedene vil fortsatt stå fritt til å selge egg levert av Nortura til helt forskjellige priser, avhengig av om de er merket Prior eller med en av kjedenes egne merker. Det er vanskelig å se for seg at det ikke skal svekke verdien av merker som Gilde eller Prior.

Dette vil styrke kjedenes forhandlingsposisjon: Uten sterke merkevarer i matvareindustrien, vil det være lettere for kjedene å tvinge fram mer vertikal integrasjon. Det blir vanskeligere for Nortura og andre å kreve god betaling, om en ikke har merkevarer forbrukerne bryr seg om.

Næringsministeren bør derfor pålegge kjedene et tilsvarende krav som industrien har. En tur i butikkene viser at kjedene selger helt tilsvarende produkter til svært ulik pris, avhengig av om de selges under deres egne merker eller andres. Norturas merker Prior og Gilde konkurrerer for eksempel med Norgesgruppens merker First Price, Folkets og Eldorado. Når de systematisk priser konkurrerende merker høyere, på helt tilsvarende varer, svekker det konkurrentene. Dette er et maktmisbruk som er lov i dag, men ikke burde være det.

Før valget ville både Ap, Sp, SV, Rødt og MDG øke bondens andel av prisen forbruker betaler for maten. Da er det nødvendig med kraftfulle grep for å svekke kjedenes makt og forhandlingsposisjon. Foreløpig vil han utrede bruken av EMV. Det er bra, men resultatet bør som et absolutt minimum bli knall hard regulering.