Eit samla Storting fastslår at den store og aukande kjedemakta er uheldig. No må regjeringa komme med tiltak for å løyse opp daglegvarekjedene si makt. Det er godt nytt for både bonde og forbrukar, meiner Norges Bondelag, og mange med dei.

Strengt tatt er kjedemakta meir enn uheldig for landbruket. Kjedene kontrollerer stadig fleire ledd i verdikjeda og andelen eigne merkevarer har gått rett i taket. Den konsentrerte kjedemakta i bransjen verkar inn på rammevilkåra til produsentane, næringsmiddelindustrien og leverandørane. Eit fleirtal i næringskomiteen på Stortinget foreslår fleire tiltak for å rette opp tilhøva. Det er på tide.

Næringskomiteen ber regjeringa klargjere overfor Konkurransetilsynet at dei må vere særleg merksame på vertikal integrasjon og konsentrasjon av kjedemakt. Eigne merkevarer må ikkje få ei so dominerande stilling at dei presser ut andre aktørar og hindrar innovasjon.

Komiteen meiner tilgangen på grossist- og distribusjonstenester bør skje på like, konkurransedyktige og transparente vilkår, og at rabattar som blir forhandla fram mellom kjeder og leverandørar, føl varene heilt fram.

Komiteen vil også be regjeringa innføre eit grensehandelbarometer innan 1. juli 2021. Det skal måle verdiane som går tapt til Sverige gjennom grensehandel. Komiteen vil også ha tiltak for å redusere grensehandelen og sikre konkurransekrafta til norsk næringsliv.

Konkurransetilsynet gav i desember 21 milliardar kroner i gebyr til Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 for ulovleg prissamarbeid. Kjedene forstår lite og reagerer med vantru. Det er for tidleg å slå fast om tilsynets gebyr er rettferdig. Men det er vel verdt å følgje nøye med på matvaregigantane. Det er nemleg eit stort problem at kjedene kontrollere meir og meir frå produksjon til butikkhyller.