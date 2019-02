Ja til norsk vegetarmat

Hovedtrekkene i den nye EAT-Lancet rapporten er at befolkningen må redusere kjøttforbruket dramatisk for å lette miljøavtrykket av kostholdet.

På samvirkekonferansen Mat og Landbruk i januar ble det sagt at norske bønder må omstille seg når folk i større grad velger mat basert på miljøavtrykk. Det ble også sagt at de globale trendene kan åpne for kjøtt- eksport for et land med god dyrehelse og mye utmarksbeite. Forutsetningen er at vi greier å formidle en positiv historie om kjøttets opprinnelse, og at produksjonen er så karbonnøytral som mulig.

Trenden med flere vegetarprodukter synes allerede godt i butikken, og ingenting tyder på at den stopper. Miljø og bærekraft var de åpenbare stikkordene da årets matnyheter ble presentert for pressen forrige uke. Det kommer flere kjøttfrie alternativer og mer plante- basert mat, kunne bærekraftsansvarlig Johanne Kjuus i Orkla Foods proklamere.

Annonse

Tine lanserer en rekke produkter som svarer på dette, deriblant kjøtterstatninger i form av burger, boller og deig, basert på norsk ost og grønnsaker. I tillegg kommer det to nye havredrikker, og fra før har Tine et plantebasert alternativ til fløte. Men er det egentlig så klokt av et meieriselskap å satse på plantedrikker og skal et kjøtt-konsern satse på å selge kjøtterstatninger?

På Facebook-gruppa Venner av Norsk Landbruk går diskusjonen varm og reaksjonene er svært splittet. Mange er sinte på samvirkene og noen går så langt som å kalle det for «en alvorlig strategibommert». De frykter at landbruket skal bygges ned innenfra.

Heldigvis er det også dem som ser verdien av å ha framoverlente produktutviklere, og som heier på at samvirkene evner å snu seg. Om ikke Tine og Nortura greier å svare på disse trendene, vil kjedene dekke etterspørselen med importvarer. Så enkelt er det. Det som virkelig er farlig for norsk landbruk er om bønder og samvirkeorganisasjoner velger å lukke øynene. At samvirkene våre tilbyr vegetar-alternativer er åpenbart veien å gå, om det er det kundene kjøper.