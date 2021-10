Ja til god folkeskikk på Facebook

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Bondelaget og samvirkeselskapa er heilt avhengige av grasrota, at bønder tar aktivt del. Det gjeld å bidra og påverke der ein kan, det kan gjere ein skilnad. Det er ein viktig jobb å ta på seg eit styreverv. Korleis skal Bondelaget og samvirkeorganisasjonane klare å rekruttere gode tillitsvalde i framtida?

Administrerande direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Gaute Lenvik, meiner landbruket bør bli betre på å setje saman valgkomiteer. Hensikta med organisasjonen er hovudsakleg å ruste tillitsvalde til å delta i det offentlege ordskiftet, og å vere med å utvikle og styre dei ulike selskap. Samvirka er blant dei største selskapa i landet, og det er avgjerande at ein tar gode beslutningar i styra, seier Lenvik.

God folkeskikk er ein annan viktig eigenskap for å få kandidatar til verv. Gode og faglege debattar er bra, men god folkeskikk er nødvendig for å få gode debattar. Det er lett å vere «tøff» bak eit tastatur og kritisere på ein ufin måte, til dømes på Facebook, men det skaper nok gjerne lite motivasjon for å ta på seg verv. Mange vil ikkje utsetje seg for dette og vegrer seg for å seie ja, om dei blir spurt.

Bondeopprøret har sett den negative utviklinga i næringa på dagsordenen, men å hamre laus på tillitsvalde med kritikk og påstandar, er destruktivt. Det ser vi stadig døme på i kommentarfelta. Gode debattar er viktige, ein kan lære mykje av slike, men ein må forvente ein sakleg tone.

Bondelaget er ein demokratisk valt organisasjon, av og for bøndene, med ei sterk rolle i samfunnet. Organisasjonen gjer eit stort og viktig arbeid i kulissane på Stortinget. Bondelaget representerer også ei stor bredde av ulike næringsdrivande, og må soleis gjere avvegingar mellom dei ulike sektorane i næringa. Det er politisk vilje det handlar om, vilje til å støtte bøndene i det viktige oppdraget dei har for landet vårt.