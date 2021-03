Import er ikke god beredskap

Regjeringa behandler denne uka beredskapsmeldinga de har kalt «Samfunnssikkerhet i en usikker verden». Den omhandler dagens politikk på området, og hva som er prioritert de neste fire åra.

Covid-19 pandemien, som er den alvorligste krisen Norge har opplevd siden andre verdenskrig, setter naturlig nok et sterkt preg på meldinga. Regjeringa er imidlertid mest opptatt av utfordringer knyttet til kritiske varer som legemidler, medisinsk utstyr og beskyttelsesutstyr. De mener robuste verdikjeder har bidratt til å opprettholde tilgangen på matvarer, og de to ordene «matvarer» og «matvareberedskap» er kun nevnt én gang hver i det 172 sider lange dokumentet.

Opposisjonspartiene Ap, Sp og SV har fremmet flere endringsforslag til meldinga. De vil ha en felles satsing for økt norsk produksjon av matkorn og proteinvekster og tiltak som øker selvforsyningsgraden korrigert for import av fôr til minst 50 prosent. Det er et viktig innspill regjeringa må lytte til. Tall Nibio har levert Helsedirektoratet, viser at Norges selvforsyningsgrad var 45 prosent i 2019, og bare 36 prosent korrigert for importert kraftfôr og fisk.

Regjeringa har rett i at robuste verdikjeder har bidratt til å opprettholde tilgangen på mat gjennom pandemien, men det har også vært heldige noen omstendigheter. Krisen kunne ha hindret forsyningslinjene vi stoler på, og den kunne ha truffet oss tørkesommeren 2018. Solid beredskap handler om å være forberedt for å møte nettopp uventede kritiske situasjoner. Da står det til stryk at regjeringa utelukker det faktum at vi har svak og fallende selvforsyningsgrad på mat.

Vår selvforsyning er også under sterkt press i forhandlingene om en frihandelsavtale med Storbritannia etter Brexit. Norges Bondelag er nå dypt bekymret for at britene vil tildeles egne importkvoter på landbruksvarer, i bytte mot at vi får selge fisk. Å gi økte importkvoter, er det samme som å flytte gårdsbruk ut av Norge. Det vil ytterligere redusere vår egen selvforsyningsgrad og svekke den nasjonale beredskapen.