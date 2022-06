Høge ambisjonar i ny strategi

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Det mangla ikkje temperatur då Nortura nyleg lanserte sin bærekraftstrategi fram mot 2030 i fullsett sal på Litteraturhuset i Oslo. ­Strategien, med tittelen «Mat på naturens premissar», viser kva selskapet planlegg av tiltak for å styrkje berekrafta matproduksjonen.

Blant måla Nortura listar opp er at dei skal bidra til sikker matforsyning og eit sunt og næringsrikt kosthald i Norge. Produsere med best mogleg klimaavtrykk frå gard til gaffel og betre helsa og velferda for dyra våre.

Selskapet har planar om å drifte alle produksjonsanlegg på 100 prosent fossilfri energi innan 2025, og alle produksjonsanlegg og transport skal vere klimapositive innan 2050. Vidare vil selskapet redusere utslepp av metan frå fjøs på eigne anlegg med 30 prosent innan 2025.

Cecilie A. Hultmann, leiar for berekraft i Nortura, meiner måla er «veldig ambisiøse», men selskapet har ikkje alle løysingane. Derfor arrangerer dei dialogmøte for å få innspel, ris og ros.

Samvirket ønskjer å omstille eigen kjøttproduksjon for eit lågare klimaavtrykk, men dei har ikkje lagt til grunn noko endring i volumet på kjøttproduksjonen eller kjøttforbruket.

Miljøorganisasjonane meiner dette er ein klar mangel i strategien, og det var her temperaturen steig. Å rive ut heile delen av rapporten, som Dyrevernalliansen gjorde, er ei sterk markering, men ikkje særleg konstruktivt.

Nortura har store ambisjonar for å gjere noko med norskandelen i fôret, som varierer stort mellom dei ulike dyreslaga. Lågast ligg kylling, med ein andel på 40 prosent. Prior har som mål å gi kyllingen eit heilnorsk fôr med minst 90 prosent norske råvarer.

Nortura samarbeider alt med FK Agri, Norgesfôr og Fiskå Mølle om å finne eit meir heilnorsk kyllingfôr. Det er viktige og strategiske mål, vi skal vi ikkje bruke andre land sitt areal for å produsere så mykje av vår mat. Det er eit godt utgangspunkt for vidare arbeid.