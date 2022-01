Heftige dagar for Borch

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Etter dokumentarfilmen «Heftig og begeistret», som kom ut i 2001, blei Berlevåg Mannsangforening hylla som rockestjerner. Mannskoret i filmen til regissør Knut Erik Jensen, i fiskeværet på grensa til det kraftfulle og farlege Barentshavet, fekk over 500 000 nordmenn til å kjøpe kinobillettar.

Heftig (brukt om handling som inntreffer/går føre seg med stor kraft og intensitet) er det same ordet som Sandra Borch (Sp) bruker om sine fyrste hundre dagar som landbruks- og matminister, sjå sak i lenka under. Det går an å forstå.

Under tilleggsforhandlingane i fjor haust vart partane samde om at kompensasjonen då skulle gjelde for prisveksten på bygningsmaterialar og gjødsel. Partane hadde ikkje nok talmateriale på straumutgiftene, meinte staten, men ein vart samde om å komme tilbake til straumprisane i dei ordinære forhandlingane til våren. Slik gjekk det ikkje; straumprisane gjekk rett til vêrs.

No er kompensasjonsordninga på plass, og det er særdeles viktig. For mange bønder er situasjonen prekær, og ei kjapp løysing måtte komme. Forslaget til kompensasjonsordning vil bli lagt fram for Stortinget i ein proposisjon så raskt som mogleg. Ordninga vil bli avgrensa til aktive primærprodusentar i landbruket, som ikkje er omfatta av statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.

Det kan godt vere dei neste 100 dagane til Borch blir like heftige som startperioden. Utfordringane står i kø for statsråden, men ho er klinkande klar på at hennar målsetting, er å snu kursen i norsk landbrukspolitikk. Det handlar om å styrkje bonden si inntekt, og dessutan det klare målet om å tette inntektsgapet til andre yrkesgrupper.

Borch meiner heile regjeringa er opptekne av norsk matproduksjon, og at ho har god støtte i regjeringa til pakkane som jordbruket har fått. Støtte frå regjeringa kjem godt med for ministeren, som er født og oppvaksen i Lavangen i Troms. Nordlendingane er vande med å stå han av, som Berlevåg Mannsangforening utandørs i snøfokk og storm, og det kan vere god bagasje inn i vårens jordbruksforhandlingar.