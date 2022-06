Hardere regulering, ja takk!

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Næringskommiteens forslag for strengere regulering av dagligvarehandelen ble forrige uke vedtatt i Stortinget. Blant annet skal det nå lages et regelverk som pålegger en felles merkeordning for egne merkevarer (EMV), slik at forbrukerne kan gjøre opplyste valg.

Selv om det overordna målet er å bedre konkurransen og sørge for lavere matpriser til forbruker, er det også en anerkjennelse fra politikerne om at kjedenes praksis påvirker rammebetingelsene til primærprodusenter negativt. Stortinget ber også regjeringen vurdere tiltak som bidrar til at matprodusentene får en rettferdig andel av verdiskapinga.

Trekløveret Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 eier rundt 95 prosent av hele dagligvaremarkedet i Norge. De avgjør hva som skal være utvalget til forbruker, hva varene skal koste og hvor i landet, og hvordan varene blir produsert.

Kjedene selv argumenterer med at EMV gir mer mangfold, innovasjon og lavere priser. De snakker lite om hvordan EMV er et nyttig verktøy for å ta en større del av verdikjeden for mat. EMV har gjennom 20 år hatt en eksplosiv vekst, og mens matbaronene blir rikere, har bondens inntekter falt. Bonden får dårligere betalt fordi kjedene tar en større del av den totale verdiskapingen.

I hovedsak er EMV dårlig for innovasjon av produkter. Det gjør det vanskeligere for nye aktører å etablere seg og er ofte dårligere kopi-versjoner av kjente norske merkevarer. Et godt eksempel er Piano vaniljesaus fra Tine, som lages av helmelk og kremfløte. I butikken møter Piano konkuranse fra det importerte kopiproduktet Eldorado, som er laget på billig vann og kokosolje og pakket i emballasje som ligner Piano. De eneste som vinner på at forbrukeren et dårligere produkt til samme pris, er dagligvarekjeden.

Kjedene har vist seg uegnet til å forvalte den makta de sitter med. Når det ikke lengre er noen sammenheng mellom priser inn til butikk og ut fra butikk, er det på høy tid å regulere hardere.

Les også: Bondelaget og Nortura mener kjedegrep kan gi oppsving