Hard straff for feil rådgivning

Statsforvalteren i Innlandet har vedtatt at to brødre i Lesja skal tilbakebetale over en kvart million hver, fordi de mener bøndene skal ha hatt driftsfellesskap på ammeku og melk, og har søkt hvert sitt avløsertilskudd i årene 2016–2018.

At brødrene hele veien har gått til landbrukskontoret for å få hjelp til å forstå regelverket, bryr ikke statsforvalteren seg om. Den samme statsforvalteren sier det er god kompetanse på landbrukskontoret i Lesja. Kommunen går kraftig i rette med statsforvalteren, og sier det er stor fare for at statsforvalteren er i ferd med å begå urett.

Selvsagt har bonden et selvstendig ansvar for å fylle ut søknader riktig, og ikke misbruke ordningen med produksjonstilskudd. Det er heller ikke vanskelig å se at når fjøsene ligger 15 meter fra hverandre, er det mulighet for å drive med driftsfellesskap.

Likevel er det lett å være enig med kommunen: Når bønder ber det offentlige om hjelp til å gjøre rett, og følger rådene, bør de ikke straffes. Kompetanse og håndtering av regelverk er mye av hensikten med å ha landbrukskontor. Om de leder bønder feil, bør det ikke lede til at bønder må betale tilbake penger for flere år siden.

Annonse

Ingen bestrider at de har fulgt råd fra kommunen. Det meste av pengene som kreves, er heller ikke tilbakebetaling.

Statsforvalteren kan i intervju ikke gjøre rede for hva de sitter på av annen informasjon enn kommunen. Det tyder på at bøndene ikke har forledet kommunen, noe som ville gitt statsforvalterens vedtak lettere å forstå. At statsforvalteren har brukt 27 måneder på å fatte sitt vedtak, tyder også på at denne saken er komplisert.

Det er statsforvalterens oppgave å veilede kommunen i forståelsen av regelverket. I brevet fra kommunen gjør de et poeng av at statsforvalterens forløper fylkesmannen «ofte har vegret seg for å veilede på nettopp dette temaet fordi det har hersket usikkerhet.» Også hos statsforvalteren bør de se at ikke kreves vond vilje for å trå feil på dette området.