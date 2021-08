God nytt for fjøsbyggerne

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

En av de tre store totalleverandørene av fjøs, danske Gråkjær, måtte før sommeren takke for seg i det norske markedet. Forklaringen var at de slet med lønnsomheten grunnet innreiserestriksjoner, kronekurs og stigende materialpriser. Danskene hadde sannsynligvis også tatt hintet om at det kunne bli færre oppdrag da bondeopprøret noen uker i forveien oppfordret bønder til å vente med investeringer.

Danskenes exit var forståelig, men uheldig. Fjøsbygging er en krevende prosess på alle måter, ingen er tjent med at det blir færre som konkurrerer om å ta på seg jobben.

Det blir imidlertid ingen hjemme-alene fest for Felleskjøpet og Fjøssystemer. Forrige uke kom nyheten om at Bjørn Rygg og hans BR Industrier plukker opp hansken etter Gråkjær og blir en totalleverandør av landbruksbygg. Rygg har musklene og visjonen som trengs. Den tidligere landbruksmekanikeren har bygget seg opp på olje, metallindustri og eiendomsutvikling, og er sterk i troen på det norske landbruket.

Siden oppkjøpet av Akershus Traktor i 2016, har Rygg giret opp Agri-divisjonen i konserten til å romme en tredjedel av sine 1000 ansatte. I fjor høst etablerte han Herde Industrier, som samler nyervervede norske produsenter som Reime, Globus, Landbruk & Maskin og TKS Underhaug. Produksjonen samles på Nærbø i Rogaland.

I et intervju med magasinet Traktor i fjor brukte Rygg ordet «gigantisk» og sa “vi bygger grunnmuren til det som skal bli en nasjonal og internasjonal satsing på norske jordbruksredskaper”. Visjonen er at redskap ikke må være stort og tungt. Da Rygg kjøpte TKS Underhaug hadde han klokkertro på at både avlesservogn og belteopptakere fortsatt har noe for seg der framkommelighet og mindre arealer er en utfordring.

Ideologien er den samme når det kommer til fjøs. Det store målet er å utvikle fjøsløsninger som gjør at også melkebønder med mindre kvoter kan investere. Vegard Schanke, som har fått ansvar for å bygge opp satsingen på fjøs, sier til Bondebladet at det må det legges til rette for investeringer hos melkebruk mellom 100 og 200 tonn, om vi skal ha et landbruk over hele Norge. Med lovnader om norsk produksjon av både fjøs og redskaper - i norsk målestokk - kan vi ikke gjøre annet enn å ønske Rygg lykke til med oppstarten.