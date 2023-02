Genredigering på bordet

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

I Norge verken dyrker vi GMO-vekster eller importerer GMO-råvarer til fôr. Det er noe landbruket selv har vedtatt i 1996. Det finnes ingen juridiske hindre mot å søke godkjenning for et produkt, og det er søkt godkjenning for en genmodifisert rapsolje til oppdrettsnæringa.

Til sommeren er det venta at landbruksorganisasjonene skal vurdere GMO på ny. Begrunnelsen for å holde seg unna, er føre-var-prinsippet, men etter 26 år har mye skjedd. Crispr har kommet inn som en ny teknologi for genredigering og både Geno, Norsvin og Graminor ønsker alle tilgang til dette verktøyet for å hevde seg i konkurransen mot utlandet.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har mange ganger vurdert ulike GMO-produkter som er blitt godkjent i EU, og aldri kommet fram til at produktene EU har godkjent, er farlige. Dette er samme organisasjon Norge lener seg på når det gjelder mattrygghet, enten det gjelder kosttilskudd eller regler for bruk av plantevernmidler.

Norske forbrukere har en sterk preferanse for norsk mat, og det må vi ta vare på. Et eksempel på dette er det lave antibiotikaforbruket. Men her er det en viktig forskjell: Fagmiljøene er helt tydelige på at lavt antibiotikaforbruk er bra for folkehelsa, men det finnes ingen tilsvarende faglig støtte for å velge vekk GMO.

Et argument for å beholde forbudet er at forbrukere ikke ønsker GMO. Sannheten er at mange nordmenn i dag får i seg GMO, ofte uten at de er klar over det. Vi er et reisende folk, og få tenker nok over over at maten vi spiser i Europa, USA eller Asia, ofte er laget av GMO-råvarer. Det finnes også allerede kjøtt i norske butikker som er fôra opp på GMO. I EU er det ikke nødvendig å merke animalske produkter som GMO, selv om dyret har spist GMO. Når vi da importerer kjøtt, meierivarer eller andre bearbeidede produkter fra EU, får vi indirekte inn GMO i hyllene.

Norsk landbruk er god på å merke maten som norsk, men om vi velger vi å videreføre et selvpålagt forbud mot GMO, bør vi også begynne å snakke høyt om dette til forbrukerne og merke maten som fri for GMO.

