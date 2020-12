Et helt tenkt tilfelle

Tenk deg at du produserer en vare. Kanskje er det pc-er, luer, blyanter eller ski. Tenk deg så at det ikke er butikken, men utrolig nok konkurrenten din, som produserer en svært lignende vare, som bestemmer om dine varer dine skal få lov til å slippe inn i butikken og ha et marked. Absurd, men la oss late som.

Men la oss ikke stoppe der, for tenk deg at du har så populære varer at konkurrenten trenger å ha deg i butikken for å ikke gjøre kundene irriterte. Dermed slipper du inn, i alle fall med storselgerne. La oss derfor fortsette tankeleken.

Tenk deg at når du først har sluppet inn i butikken, bestemmer konkurrenten din også hvor varen din skal plasseres – og hvor hans egne varer skal stå. Og for å toppe det hele: Tenk deg at konkurrenten din faktisk også bestemmer hvor mye varen din skal koste! Varen din blir priset høyere enn konkurrentens, så flere og flere av dine tidligere trofaste kunder velger nå konkurrentens.

Tenk deg også at når det velges en høy avanse på din vare, er det konkurrenten din som får den. Konkurrenten din tjener med andre ord penger både på at varen din selges dyrt, og at folk nå i større og større grad velger hans vare i stedet.

Men vi stopper ikke der. Tenk deg at den varen som til din store bekymring utkonkurrerer din, den som konkurrenten eier, den er det du selv som lager, under et nøytralt navn. Du selger den billig til konkurrenten. Du klarer ikke å se noen bedre utvei.

Tenk deg at du har flere produkter, og konkurrenten din har begynt å selge tilsvarende produkter av dem, også. Du lager disse for ham. De ligner på dine, innpakningen er til tider nesten lik. Du vet at for hvert år blir det vanskeligere å få lov til å slippe inn i butikken med dine varer – dine merkevarer er ikke like avgjørende lenger.

Du ser at dine gamle konkurrenter, de som ikke er dørvoktere til butikken, også sliter. Noen blir kjøpt av konkurrenten, andre inngår eneavtale med ham. Tenk deg så at politikerne skal vedta konkurransetiltak. Men klarer de å forstå hvor mektig konkurrenten er – og ikke minst – er i ferd med å bli?