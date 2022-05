En avtale som forplikter

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Norges matprodusenter får full kostnadsdekning for 2022 og det som beregnet for 2023. Kompensasjonen utgjør størsteparten av den rekordhøye summen på 10,9 milliarder, mens 40 000 kroner i tetting av inntektsgap tar næringa et lite, men viktig skritt nærmere andre grupper.

Regjeringa har forstår alvoret, sa Gimming på pressekonferansen, men han la ikke skjul på at vi trenger mye politisk vilje fremover for å kommer i mål. En jordbruksavtale er imidlertid en bedre plattform å jobbe videre fra, enn et brudd. En god start, er også gjenklangen blant de tillitsvalgte vi har snakket med. Det er lite jubel å spore, men de fleste er lettet.

At inntekta kommer nærmere andre grupper gjelder spesielt to av produksjonene som ligger lavest i inntekt, som korn, sau og ammeku. Jordbruket fikk også gjennomslag for målprisøkningene, med unntak av mathvete. Sammenlignet med tilbudet har det vært en vridning til å stimulere drøvtyggere over til å bruke utmarksbeite, men ikke så mye som ammekunæringa hadde ønsket.

Det er bra for båsfjøs-produsenter at øvre grense for investeringstilskudd heves fra to millioner kroner til 3,5 millioner. Det er også bra at øvre grense på husdyrtilskuddet er midlertidig suspendert, slik at alle får ta del i kostnadskompenseringen. Det er de største bruka som som sliter mest med høye kostnader.

Det er dessverre flere steder der staten ikke har kommet landbruket i møte. Blant annet vil gjødselkompensasjonen utbetales for tall på husdyr og areal. Selv om Sandra Borch (Sp) mener det handler om våre forpliktelser overfor WTO, vil det utvilsomt bli en mindre treffsikkert og rettferdig ordning. At utbetalingen først kommer i september, er også alvorlig seint.

Regjeringa har satt en retning som forplikter på veien videre. Spørsmålet er om avtalen kan skape tro på framtida. Usikkerhetsmomentet ligger på utgiftssiden, både i år og fremover. Det er mange grunner til å være lettet over nivå og retning i avtalen, men det er også fullt forståelig at mange hadde håpet på en raskere tetting av inntektsgapet.

