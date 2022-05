Eggerøre i EU

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

EU vil flytte reglane for haldbarheit av egg til animaliehygieneforordninga. Det betyr at EU vil flytte eit regelverk som også gjeld EØS-land, og altså Norge. I dag er det 35 dagar med haldbarheit i Norge, men ein fryktar at regelendringa skal endre det til 28 dagar.

I mange EU-land er det meir vanleg at egg inneheld salmonella, og det er ikkje tilrådd å ete rå egg og produkt med rå egg når ein er i desse landa. Salmonella blir drepen ved koking og steiking.

Norge har lengre tid for haldbarheit enn EU, fordi vi ikkje har salmonella i egg, og fordi vi kjøler egga heile vegen frå produsent til forbrukar. Norske egg har, saman med Sverige og Finland, ein unik kvalitet. Bakgrunnen er vår salmonellastatus.

Egg produserte av bønder i Norge, forårsakar svært sjeldan sjukdom, mens egg er i verda elles, eitt av dei næringsmidla som er størst kjelde til sjukdomsutbrot. Eggprodusentar som leverer egg til eggpakkeri, har krav om at hønseflokken skal vere underlagt salmonellakontroll. Pakkeria kan ikkje pakke egg frå besetningar som ikkje følger kontrollen, eller som har fått påvist salmonella.

Dersom regelverket blir vedteke utan unntak, vil det få store følgjer for eggproduksjonen her i landet. Nortura har i brev til landbruks- og matminister Sandra Borch, åtvara mot følgjene.

Selskapet meiner det ikkje vil vere mogleg å pakke egg frå Troms og Finnmark og frå produsentar langt frå pakkeria. Det vil føre til konsentrasjon og sentralisering av produsentane, auka omsetningsavgift og vanskeleg å halde oppe marknadsregulering på egg, skriv selskapet.

EØS-avtalen gir ikkje stemmerett i Europaparlamentet, men inneber at vi må følgje reglane som blir vedtekne. Det må likevel vere rom for å bruke sunn fornuft.

Saka skal behandlast i ei ekspertgruppe i EU-kommisjonen 3. juni. Nortura ønskjer fleksibilitet i reglane, eller at Norge reserverer seg mot endringa. Her må EU lytte til innspela frå Nortura og eggnæringa.