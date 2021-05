Dårleg garantiordning

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Jordbruket valde å avvise årets forhandlingar før dei hadde kome i gang. Frustrasjon over eit dårleg tilbod toppa seg i aksjonar og karavanar over heile landet.

«Å legge til rette for en inntektsutvikling for jordbruket er viktig for regjeringen, og det har vore viktig for KrF lenge. Under regjeringen Solberg er inntektsforskjellene mellom jordbruket og lønnsmottakere redusert, både i prosent og i faktiske kroner», skriv statsråd Olaug Bollestad i eit debattinnlegg side 22.

Hadde inntektsutvikling i jordbruket vore viktig nok for regjeringa, hadde tilbodet vore betre – rausare. Det er lettare å lova ting etterpå, som Bollestad gjer mellom linjene i innlegget. Det blir som etterpåklokskap, som kjent den mest eksakte vitskap.

Til hausten er åtte år sidan Sylvi Listhaug blei landbruks- og matminister. Det lukta uro og bråk lang veg, og i 2014 vart det brot. Listhaug og regjeringa fekk gjennom store endringar, blant anna i kvotetak for mjølk og taket for arealstøtte.

Det vart brot i 2017 og, med Jon Georg Dale som landbruksminister. Sidan januar 2019 har KrF styrt landbruket. Bollestad var på veg inn i siste sving før valkampen startar for fullt, men så vart det stopp. Frustrasjon og sinne pregar bøndene, og Solberg og Bollestad blir klare skyteskiver.

KrF har sett på seg sjølve som landbruksgarantisten i Solberg-regjeringa. No haustar partiet mykje kritikk både frå stortingsopposisjonen og bønder på sosiale medium. Landbruksgarantien var ikkje til å stole på.

Verken ramma eller retninga i tilbodet får godkjentstempel. «Sylvi Listhaug er den reelle landbruks- og matministeren», sa Aps Nils Kristen Sandtrøen til Bondebladet etter at staten hadde lagt fram sitt tilbod.

Det er vanskeleg for alle regjeringar med eit brot i jordbruksforhandlingane – å få bøndene mot seg. Bøndene har stor støtte i folket, og støtta og sympatien har blitt sterkare gjennom koronakrisa. Distriktspolitikk og sentralisering kan bli eit sentralt tema i valkampen. Det kan bety meir motgang og nedsig for KrF, som har sin oppslutning i Distrikts-Norge.