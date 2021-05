Brudd og sukkertøy med bismak

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Dronning Marie Antoinette av Frankrike skal ha sagt: ”La dem spise kake”, da hun ble konfrontert med at folket manglet brød under hungersnøden i Paris på 1780-tallet. Like naivt og dumt lød det det fra Erna Solberg da hun tirsdag forrige uke ble konfrontert om beredskapslagring i spørretimen i Stortinget og sa: “Vi har litt dårlig sukkerproduksjon i Norge. Vi må kanskje klare oss uten sukkertøy og smågodt i en periode i en krise, men vi har utrolig mye fisk.”

Da det ble brudd i jordbruksforhandlingene dagen etter, sa Lars Petter Bartnes at utsagnet vitner om null vilje til å ta inn over seg at vi trenger en kontinuerlig matproduksjon for å ha sikrest mulig forsyning til norske forbrukere. Det er ansvarsfraskrivelse fra statsministeren i en viktig debatt om beredskap.

Bruddet i oppgjøret kommer også som følge av ansvarsfraskrivelse. Staten og bøndene har et totalt ulikt syn på hvordan inntektene har utviklet seg under Solberg-regjeringa. I perioden 2015-2021 har avstanden til andre grupper økt med 12 300 kroner per årsverk. Statens tilbud korrigerer verken kurs, eller fallende inntekt, men øker gapet ytterligere med 1 200 kroner. Regjeringa ville heller ikke rokke ved viktige, lavthengende frukter, som å justere kvotetaket på melk til 600 tonn.

Bondeopprøret har satt fyr på debatten om grunnlagstall, investeringer og lønnsevne, og hva elendig timebetaling vil bety for fremtidig rekruttering. Med dette som bakteppe ble statens tilbud oppfattet som en provokasjon. KrF har lenge frontet landbruks- og distriktspolitikken som et helt avgjørende felt, og sagt at de aldri ville forhandle vekk landbrukspolitikken i bytte mot regjeringsmakt. Dessverre stilte ikke Olaug Bollestad opp for bøndene da det gjaldt som mest.

Bruddet gjør at bøndene kan gå glipp av en mulig forhandlingsgevinst, men på lang sikt er det en liten pris å betale for å gi Stortinget beskjed om at kursen i landbrukspolitikken må endres. I et valgår kan dagens kurs bli tøff å forsvare for både Olaug Bollestad og Erna Solberg.