Borch bør inn i reinbeitestriden

Arealbrukskonflikt mellom reindriftsnæringa og jordbruket har vært en gjenganger over mange år, men nå er forholdet etter sigende verre enn noen gang. Både Norges Bondelag og reindriftsdirektøren peker i denne avisa på at konflikten nå har eskalert ytterligere flere steder. Kjernen er at rein, ofte i store flokker, går utenfor reinbeitedistriktet og inn på bønders innmark.

Dette skjer til tross for at det etter hvert har blitt satt opp et nærmere én mil langt sperregjerde i Tufsingdalen i Innlandet for å holde reinen ute, gjentatte forsøk på dialogmøter, og et rettsforlik i kjølvannet av en dom i Høyesterett 12. mai 2018.

Dommen gikk i reinbeitedistriktets favør, og forliket medførte at jordbruket selv måtte sette opp og bekoste sperregjerde for å holde reinen innenfor reinbeitegrensa. Når reinen ikke gjør det, blir gjerne avlingsskadene store, med påfølgende økonomiske tap for bonden. Enkelte har sågar måttet avvikle hele produksjoner. Jon Rune Bakken er et eksempel. Den erfarne geitebonden måtte i fjor høst avvikle geitedriften. Hver høst måtte dyr avlives, ettersom parasitter herjet i kroppen på dyra hans etter reinens inntog. Geiter ble konstatert infisert med hjernemark.

Nå er det på tide å tenke nytt. Nibio anbefaler nå at det over tid satses mer på innmarksgjerder i stedet. Fordelene med den varianten, må imidlertid vurderes opp mot hensynet til å beholde bøndene og matproduksjonen i disse marginale områdene.

Å foreta en ordentlig gjennomgang av lovverket, er nok også en god idé. Regjeringa har da også forpliktet seg til å «gjennomføre ei heilskapleg revidering av reindriftslova». Enn så lenge må bønder bære kostnadene – også til oppføring og vedlikehold av gjerdene. Bondebladet mener landbruks- og matministeren snarest bør gå inn i dette vepsebolet, gjennomføre lov-revideringen og kalle inn til et realt oppvaskmøte med partene i denne årelange og harde konflikten.