Bonden gir forsyning, overlevelse og stabilitet

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

22 timer med bil fra Oslo raser en brutal krig i det som betegnes som Europas viktigste kornkammer. Putin-regimet truer både verdensfreden og kanskje så mye som en tredjedel av verdens korneksport. Utviklingen de siste ukene setter beredskap høyere på dagsordenen enn hva den har vært på 75 år.

Bondebladet har etterlyst beredskapslager for korn i en årrekke. Det som skjer i Ukraina har nå fått flere toneangivende aviser til å våkne. Både Aftenposten og Stavanger Aftenblad skriver på lederplass at beredskapslagre for korn bør vurderes på nytt. VG og Dagbladet gjorde det samme allerede etter pandemiens inntog for to år siden.

Mens vi frem til 1995 hadde ett års forbruk av korn på lager, ble lagrene redusert til seks måneders forbruk i 1995, før ordningen ble avviklet i 2003. I dag har vi kun den ordinære vareflyten å lene oss på i en krise, og her varierer volumet fra seks til null måneders forbruk gjennom året.

Mat har alt å si for overlevelse og stabilitet i et land. Generalløytnant Robert Mood vet også hva et aktivt landbruk har å si for Norges forsvarsevne rent strategisk. I et intervju på side 6–7 sier han at Norges geografi helt og holdent avhenger av at vi har et spredt landbruk. Det gir spredt selvforsyning i en krisesituasjon.

Annonse

Også tidligere forsvarssjef Harald Sunde trekker frem at distriktslandbruket er helt essensielt for forsvaret av Norge. I januar ble han utnevnt av regjeringa til å lede Norges nye totalberedskapskommisjon, som skal levere sin utredning til Stortinget om 15 måneder. Sunde er tydelig på at det som nå utspiller seg i Ukraina vil ha betydning for hvilke tiltak kommisjonen vil anbefale.

Vi trenger sårt beredskapslager, men samtidig er det korttenkt å bygge opp et lager om vi ikke har egen produksjon å etterfylle med. Det vil alltid være den løpende matproduksjonen som er avgjørende for å sikre befolkningen. Klimaendringer og ekstremvær gjør avlingene usikre i Norge, Europa og hele verden. Politiske konflikter også.