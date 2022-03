Bare å krysse fingrene

Dette er en lederartikkel og gir uttrykk for publikasjonens syn. Ansvarlig redaktør svarer for innholdet.

Beslutningen om å bygge ned beredskapslagring av korn er et flaut kapittel i norsk historie. Matberedskap diskuteres nå varmt i alle kanaler, inkludert medier som tidligere har skrevet mest om hvordan kreative arkitekter har gitt nytt liv til kornsiloer i byer som Molde, Namsos, Kristiansand og Oslo. I mars 2022 er disse siloene ikke annet enn bautaer over en naiv tro på at det frie markedet alltid ordner opp. Det samme gjelder selvfølgelig veier, boliger,næringsbygg og idrettsanlegg reist på produktiv matjord.

Vi går mot en matkrise. Vi har bare sett starten, sa råvareanalytiker Bjarne Schieldrop på et seminar om matberedskap forrige uke. Han poengterte den åpenbare risikoen for svært dårlige kornavlinger i Ukraina og mente vi må krysse fingrene for at det blir gode avlinger i Nord- og Sør-Amerika og Australia. Det vil være helt nødvendig. Flere europeiske land, som Serbia og Ungarn, forbyr nå eksport av korn, og meldinger fra Kina tyder på at verdens største hveteprodusent står overfor den verste vinterhveteavlingen i historien, på grunn av kraftige nedbør.

Noen uker før det norske kornet går i jorda er status at vi har nok av såkorn, gjødsel og diesel, men at det er stor økonomiske risiko ved å bruke innsatsmidlene Ingen ønsker å drive for kreditors regning, spesielt ikke bønder som risikerer å miste huset sitt om de skulle gå konkurs.

Landbruksminister Sandra Borch må nå gi garantier utover at det skal lønne seg å så matkorn. Vi trenger samme forsikringer for fôrkorn og grovfôr, om det skal gjødsles for normale avlinger.

Borch sine regjeringskamerater i Ap var forrige uke opptatt av å snakke ned forventningene til jordbruksoppgjøret, ved å hevde at det ikke har vært lavere handlingsrom i budsjettet på 10-15 år. Samtidig stod Aps utenriksminister i Stortinget og sa at krigen kan utløse matmangel og «en humanitær krise i Europa som vi ikke har sett på mange tiår». Da kan vi ikke gjøre noe så moralsk forkastelig som å kjøpe maten ut av munnen på dem som sulter.