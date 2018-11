Agroteknikk uten miljøfokus?

Landbrukspolitisk talsperson for Miljøpartiet de Grønne, Harald Moskvil kritiserer Agroteknikk for å mangle miljøfokus. Det er åpenbart mye han ikke fikk med seg.

Agroteknikk er en fagmesse og det gjennomføres en nyhetskåring der poenget er å skille ut hva de besøkende bør få med seg. Denne gangen hadde en fagjury godkjent 107 nyheter og miljøaspektet svært godt representert.

Eksempler er spredere og sprøyter som ved hjelp av nitrogensensorer bidrar til bedre utnyttelse av husdyr- og kunstgjødsel og plantevernmidler. Og direkteså­maskiner, som kan redusere CO2-utslippene forbundet med etablering av en kornåker med hele 80 prosent.

Det kanskje ikke så lett å få øye på alt, men faktum er at en liten kontrollenhet på størrelse med en fyrstikkeske kan redusere bruken av plantevernmidler med 90 prosent. Dette er mulig fordi teknologien sørger for at plantene kan behandles på individnivå. Det sparer innsatsmidler, avrenning, vann- og dieselforbruk. Det demonstrerer at landbruket raskt tar i bruk ny teknologi og utvikler seg i en miljøvennlig retning. Det samme kan sies om gris- og ku-genetikk, for friskere og mer fôr­effektive dyr.

Annonse

Moskvil synes det er feil med store maskiner, men sammenlignet med de som ble solgt for 10 år siden, har dagens traktorer og treskere under halvparten av partikkel- og NOx-utslippet.

Moskvil frykter jordpakking. Det gjør også bøndene, og nettopp derfor omsettes det mye store dekk på Agroteknikk. Dekk produsert for kjøring med lavere lufttrykk er skånsomme mot jorda. En av seks gullmedaljer på messa gikk til et slikt dekk.

MDG-politikeren etterlyser solcellepaneler på Agroteknikk. Dette var representert, sammen med flis­fyringsanlegg og maskiner for å utvinne bioenergivirke. Bønder trenger imidlertid ikke Agroteknikk for å studere solceller. De trenger incitamenter for at teknologien skal bli lønnsom. MDG-politikeren bør heller bruke tid på å få gjennomslag for dette på Stortinget, framfor å kritisere en utstilling der han gikk glipp av hele poenget.