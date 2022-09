Vil til bunns i biokullet

Norske og italienske forskere har i et nytt prosjekt slått seg sammen for å kartlegge biokullets kjemiske egenskaper. Målet med prosjektet, er å finne ut hvordan man kan lage et biokull som avgir plantenæringsstoffer raskere.

Stort potensial – ennå langt fram?

I dag er det bred enighet om at biokull har et stort potensial for å øke lagring av karbon i dyrka mark betraktelig selv på kort tid, samt forbedre agronomien. Den store utfordringen er at kommersialiseringen av biokull knapt nok er i gang i Norge. Volumene i markedet er fortsatt små.

Ett spørsmål er om det er mulig å få større kortsiktige fordeler av biokull, herunder effektive gjødselprodukter basert på biokull.

Avdelingsleder og forskningssjef Daniel Rasse i Nibio påpeker at man i dag i hvert fall vet at biokull "modner". Med andre ord at jordas evne til å holde på, og bytte ut plantenæringsstoffer, øker over tid.

– Den hellige gralen innen forskning på biokull er å forstå hvordan biokullet får disse egenskapene. Vi ønsker å finne ute hvordan vi kan få større fordeler fra biokullet uten at det tar fem hundre år, sier Rasse i en sak på Nibios hjemmesider onsdag denne uka.

De fem hundre årene han viser til, er en referanse til at biokullet i den fruktbare menneskeskapte jorda i Amazonasbekkenet er så gammel.

Vil utvikle bedre biokull-produkter

I det nye norsk-italienske forskningsprosjektet bruker forskerne såkalt NMR-spektroskopi. Metoden brukes for å utvikle bedre biokullprodukter. Rent teknisk, prøver forskerne å få et plantenæringsstoff (ammonium) ti lå feste seg til biokullet i passende grad.

Ammonium fester seg lett i små mengder til biokullet, men man må oppskalere denne prosessen betydelig for å lage effektive gjødselprodukter basert på biokull, påpeker Nibio. Dermed ser forskerne fortsatt etter en effektiv metode for å binde oppløste næringsstoffer.

– Vi har fått innvilget et nytt prosjekt som starter i 2023. Dette handler om å binde nitrogen i gassform på overflaten til biokull. Det kan være mer effektivt enn å bruke det løst i væske, forteller Rasse.