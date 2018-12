Vil styrke kunnskapen om bondens psykiske helse

—Halvparten av befolkningen vil i løpet av livet gå gjennom perioder der den psykiske helsa utfordres. Landbruket skiller seg ikke fra resten av samfunnet her. Gjennom denne nettsiden gjør vi et målrettet grep for å øke bevisstheten og kunnskapen i næringa om temaet, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, i en pressemelding torsdag.

Viser egne erfaringer

På nettsiden, www.godtbondevett.no, kan man finne 12 forskjellige intervjuer som forteller om ulike sider ved psykisk helse. Her kan man lese om bønders egne erfaringer med psykisk sykdom, så vel som råd fra fagfolk. Siden er finansiert ved hjelp av sentrale bygdeutviklingsmidler og Extrastiftelsen.

De som er filmet, byr på seg selv i et genuint ønske om å bidra til større åpenhet om temaet, i håp om at flere kan hjelpes tidligere for å unngå at dyr og mennesker lider. Historiene dreier seg om alt fra de som har mistet nesten hele avlingen i brann, depresjoner og til de som har dannet egne møteplasser for å få samlet andre i samme situasjon.

Mener åpenhet kan hjelpe andre

Under verdensdagen for psykisk helse, 10. oktober, fortalte kornbonde og tømmerhugger Henrik Kjeldsen om hvordan det var å miste faren i selvmord. Faren hadde utviklet psykiske vansker før selvmordet.

– Min far var et typisk ja-menneske. Han var omsorgsfull, og satte alltid alle andre foran seg selv. Og hadde han gapt over litt for mye, jobbet han bare enda mer. Samtidig var han ikke god til å legge ting bak seg og gå videre. Min far levde med høyt arbeidspress, kranglete rygg og et enormt stressnivå over lang tid. Han slet med søvnen, og sov bare et par timer i døgnet over kanskje ti år, fortalte sønnen under arrangementet.

Overfor Bondebladet, påpekte han at det er viktig med åpenhet om det vanskelige temaet.

– Det kan være til hjelp for andre å fortelle om det. Mange unge tenker ikke at de noen gang vil slite med psyken, men disse problemene kan ramme de fleste, sa Kjeldsen til Bondebladet.

Bonden mener en slik åpenhet også kan forebygge «dyretragedier».

– Alle som driver i landbruket, vet at dyra må ha godt stell for å ha det bra. Når de ikke har det bra, er det gjerne noen underliggende årsaker til det. Høyere straffer vil ikke hindre en eneste dyretragedie, sa Kjeldsen.