Vil stanse bygging av villsvingjerde

Margrethe Auken, som sitter i Europa-parlamentet for SF, mener det kommende villsvingjerdet ved den dansk-tyske grensa er i strid med EUs lovgivning. Hun vil derfor ha byggingen stanset. Gjerdet er ventet å koste 80 millioner kroner.

Hensikten med byggingen, er å forhindre at den fryktede sykdommen afrikansk svinepest skal nå Danmark.

Afrikansk svinepest har allerede spredt seg til en rekke land, og den har rykket stadig nærmere Skandinavia. Skulle Danmark bli rammet, vil hele den danske eksporten av svinekjøtt til land utenfor EU stanses øyeblikkelig.

Torsdag var den danske EU-politikeren forbi den dansk-tyske grensen for å besiktige hvor det kommende gjerdet skal stå. Det skriver Flensborg Avis.

Politikeren vil ha gjerdebyggingen stoppet, før gjerdet blir oppført. Derfor har hun stilt spørsmål til EU-kommisjonen, som hun håper vil hastebehandle saken.

– Jeg mener at det er klart i strid med EUs lovgivning å oppføre dette gjerdet, siden det begrenser biodiversiteten i området. Vi er i et Natura 2000-område, og jeg kan ikke forestille meg at det er lovlig å forgripe seg på det, sa Auken til avisen da hun besøkte grensen.

Arrangøren av besøket og lokal motstander af gjerdet, Henrik Boye fra SF i Syd- og Sønderjylland, slutter seg til kritikken:

– Jeg håper at man kan presse EU-Kommisjonen til å kjøre en sak overfor Danmark, slik at gjerdet blir stoppet. Regjeringen har ikke villet lytte, og derfor må flest mulig av de grønne stå sammen om å få EU i tale, sier Henrik Boye til Flensborg Avis.

* Afrikansk svinepest er ikke farlig for mennesker, men er ødeleggende for villsvin og tamsvin.