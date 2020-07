Vil slå Norgesrekord med "Thorvald"

Ifølge Nibio, vil det trolig være Norgesrekorn i antall grasslåtter. Hensikten å øke fra tre til fem slåtter er todelt: Ved siden av bedre fôrkvalitet, vil også mindre grasmengde per slått lette transporten av graset.

Helt nytt slåttesystem

Ulike versjoner av roboten - døpt Thorvald - testes ut på flere steder, for eksempel innen grønnsaker, veksthus og jordbruk.

– Dette er en utprøving av et helt nytt slåttesystem, både når det gjelder grassorter og antall høstinger, forteller forsker Liv Østrem ved Nibio Fureneset i Fjaler til Nibios sider.

Poenget er å høste når man kan få optimal kvalitet på graset, og ikke når været tillater at man kan komme utpå med tunge maskiner.

Forsker og stasjonsleder Synnøve Rivedal ved Nibio Fureneset har tro på en løsning med mindre høstemaskiner som kan komme tidligere ut på jordet enn dagens tunge utstyr.

- Vestlandet har også mye bratte arealer og små teiger, der det problematisk å bruke stor traktor med slepeslåmaskin. Økende nedbørsmengde og jordpakking er også et problem. Men en lett robot kan komme ut på jordet rett etter at det har regna, mener Rivedal.

Bollestad: - Dette trenger vi mer av

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ønsker seg mer av landbruksteknologi a la Thorvald.

– Norsk teknologiutvikling i landbruket har stor betydning for bonden og landbruket. Lettere landbruksmaskiner som Thorvald gir blant annet mindre kjøreskader på jorda. Det er viktig for produksjonen og miljøet, og er et godt eksempel på teknologi som løser utfordringer i landbruket. Det trenger vi mer av, sier Bollestad i en pressemelding mandag.

Roboten Thorvald er utviklet av robotikkgruppa ved NMBU, som etter hvert etablerte selskapet Saga Robotics.

