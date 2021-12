Vil redusere antall husdyr med en tredjedel

Om den nederlandske koalisjonsregjeringen får det som den vil, skal antallet husdyr i landet reduseres med en tredjedel. I hvert fall er det denne planen regjeringa la fram tidligere denne uka. Det er foreslått å bruke 25 milliarder euro - tilsvarende drøyt 254 milliarder norske kroner – til en husdyr-reduksjon i denne størrelsesordenen.

Skal løse "nitrogenkrise"

Det skriver både danske landbrugsavisen.dk, The Guardian og det nederlandske landbruksmediet Boerderij denne uka. I førstnevte avis brukes navnet "Holland", som Nederland tidligere ble kalt, men Holland er egentlig kun navnet på provinsene Noord- og Zuid-Holland.

Bakteppet for forslaget, er at Nederland i flere år har slitt med å få ned landets nitrogenutslipp. Situasjonen er blitt omtalt som en "nitrogenkrise". I 2019 falt en dom i den nederlandske høyesterett, hvor det går fram at landet ikke overholder EUs nitrat-regler.

Nederland har enkelt sagt et for høyt utslipp av nitrogen, og derfor har det fortløpende blitt innført flere drastiske tiltak. Blant disse er å senke fartsgrensene på motorvei og å innføre byggestans.

Annonse

I tillegg har det blitt nedsatt flere mindre puljer til å kjøpe ut særlig melkeprodusenter fra deres gårder, og slik redusere utslippene fra husdyrproduksjonen.

Les også: Vil ha biokull inn i klimakalkulatoren

Ikke videre populært

Utsiktene til ny hard regulering av landbrukets nitrogenutslipp, og frykten for tvangslukninger, var også det som særlig i 2019 og 2020 fikk hollandske bønder til å samles i store traktordemonstrasjoner. Den nye foreslåtte pakken er imidlertid den mest drastiske pakken som er blitt foreslått hittil, og den møter selvsagt stor motstand blant de nederlandske landbruksorganisasjonene.

Blant annet påpeker Marije Klever, som er melkeprodusent og medlem av den nederlandske foreningen for unge bønder, at hun som jordeier er kritisk til at regjeringen på denne måten skyver ut bønder. Hun sier også at bønder vil motsette seg ethvert tiltak som ikke er frivillig.

Planen ble presentert onsdag denne uka. Avsetningen av penger er tenkt å skje over de neste 13 årene, og skal "snu utviklingen i det nederlandske landbruk."