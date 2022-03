Vil øke proteintillegget kraftig

Støre-regjeringa har i Hurdalsplattformen forpliktet seg til å legge fram og gjennomføre en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser. Og selvforsyningsgraden, korrigert for import av fôrråvarer, skal økes fra 40 til 50 prosent. Men kostnadskrisen og økende internasjon uro har skapt bekymring både politisk og i næringa for at norsk matproduksjon og selvforsyning snarere skal falle i år. Et spørsmål er også hvordan især den stadig eskalerende gjødselprisen vil påvirke norsk matkorn-produksjon i kriseåret 2022.

Firedobler

Nå har Felleskjøpet Agri kommet fram til et tiltak som skal bidra til å unngå at selvforsyningspila skal peke nedover. Felleskjøpet har bestemt seg for å firedoble sine satser for proteinbetaling for fôrkorn av hvete kommende sesong.

– Dette håper vi kan stimulere til økt hveteproduksjon. Økt proteintillegg på fôrhvete er Felleskjøpets bidrag til å redusere den økonomiske nedsiden ved mathvetedyrking dersom vær og dyrkingsforhold gjør at hveten ikke holde matkvalitet, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i en pressemelding fredag.

– Dette er på nåværende tidspunkt vårt viktigste bidrag til å øke selvforsyningen av matkorn, supplerer styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri.

For fôrhvete med proteininnhold på 12,5 prosent, gis det i dag et proteintillegg på 1 øre pr kilo. For kommende sesong, økes denne satsen til 5 øre. Fôrhvete med 13,0 prosent protein får et økt tillegg fra 2 til 7,5 øre pr kilo. Og for fôrhvete med 13,5 prosent protein, økes tillegget fra 3 til 10 øre pr kilo.

– Har et etisk ansvar

Torsdag gikk Norges Bondelag ut og sa at det haster med å øke matkornproduksjonen i Norge. Felleskjøpet er leveringsdyktig på kort sikt, men er også bekymret for det som skjer i Ukraina og hvilke følger dette kan få for norsk matforsyning.

– Vi har et etisk ansvar for å produsere det vi kan av mat slik at vi ikke presser opp prisene på verdensmarkedet for dem som har mindre å rutte med, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure.

I tillegg til å øke proteinbetalingen til fôrkorn av hvete, har Felleskjøpet besluttet følgende tiltak på kort sikt:

* Økt produksjon av såkorn, spesielt hvete, foran kommende sesong. For såkorn som er bestilt, men ikke utlevert, er også Felleskjøpet fleksible dersom den enkelte kornbonde vil endre bestillingen til hvete.

* Sikkerhet for leveranse av gjødsel til årets vekstsesong.