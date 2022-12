Vil høre grasrotas stemme

I dagene før jul sendes studie- og høringsmateriell til alle 480 lokallag og andre tillitsvalgte i Bondelaget. Dette er starten på den største politiske prosessen i organisasjonen. Tilbakemeldingene fra organisasjonen er starten på det som i slutten av april blir jordbrukets krav i jordbruksforhandlingene.

– Dette er en sentral del av medlemsdemokratiet vårt, og er viktig for å bygge kunnskap, skape debatt og for å få innspill til forhandlingsutvalget fra grasrota i organisasjonen, sier organisasjonssjef Astrid Solberg på Bondelagets hjemmesider.

Selve innspillet gjøres gjennom questback, som sendes til lokallagslederne. Tillitsvalgte i alle ledd har et spesielt ansvar for å legge til rette for å inkludere alle medlemmer som ønsker det til å gi innspill foran jordbruksforhandlingene. Fristen er 14. februar.

Viktige tema i årets studiehefte er kostnadsvekst og inntektsutvikling, hovedprioriteringer i fordelingen, velferdsvirkemidler, investeringer og bærekraftig landbruk. Det er også egne deler med spørsmål om hver enkelt ulike produksjon.