Vil ha Solberg som ny småbrukarlagsleder

– Det er fantastisk å bli innstilt som leder i NBS. Jeg har et ønske om å gjøre alt jeg kan for at den norske bonden skal bli jamstilt på korrekt tallgrunnlag, og at NBS skal blomstre som organisasjon, sier lederkandidat Tor Jacob Solberg i en pressemelding fra Småbrukarlaget fredag.

Styrket i troen

Solberg driver med økologisk melkeproduksjon og korn på Skiptvet i Østfold. Han har tidligere vært tillitsvalgt i Nortura, Felleskjøpet og Bondelaget, og var i 2021 med på å starte Bondeopprøret. Solberg lanserte sitt kandidatur i juni, og har siden da besøkt en rekke lokal- og fylkeslag i organisasjonen.

– Jeg har blitt godt kjent med organisasjonen de siste månedene, jeg har blitt styrket i troen på at vi trenger en mer aktiv og rettferdig jordbrukspolitikk. Alle menneskene som til sammen utgjør norsk matproduksjon, fortjener en rettferdig mulighet for å bære bondekulturen videre og løse samfunnsoppdraget til nytte for kommende generasjoner, fortsetter han.

– En tydelig stemme

Vlagnemndas leder Hilde Mellum trekker fram at Solberg har vært en tydelig stemme i landbrukspolitikken de siste årene, at han har bred organisasjonserfaring fra landbruket og et brennende engasjement for norsk matproduksjon.

– Tor Jacob har blitt foreslått som leder av flere i organisasjonen over hele landet, og etter en grundig prosess tror vi han er godt egnet til rollen, sier Mellum.

Med seg på laget kan Solberg få Vegard Vigdenes som politisk nestleder og Margrethe Figved som organisatorisk nestleder. De to nestlederkandidatene er veteraner i organisasjonen, og har lang og bred erfaring innenfor sine respektive områder.

– Vi har lagt ekstra vekt på politisk slagkraft og jordbruksforhandlingene i innstillingen av leder og politisk nestleder. I tillegg foreslår vi en organisatorisk nestleder med lang fartstid i organisasjonen, som kjenner alle ledd svært godt, sier Mellum.